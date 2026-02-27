La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores articulan esfuerzos para garantizar el voto de más de 1.2 millones de peruanos en el exterior en las elecciones generales del 12 de abril de 2026. Ambas instituciones buscan una participación amplia de los connacionales.

Se instalarán 2.508 mesas de sufragio en 216 locales de 208 ciudades distribuidas en 75 países . Los ciudadanos pueden consultar su local de votación en el portal oficial “Tu Voto Cruza Fronteras”, que ofrece información clave sobre los comicios de abril.

La votación se organizará en oficinas consulares o locales alternativos, según el número de electores por ciudad. Cada mesa atenderá hasta 500 votantes, superando el límite de 300 vigente en el país.

Los miembros de mesa en el exterior gozarán de trámites gratuitos para excusas o justificaciones. Quienes no cumplan serán multados con S/ 275 (5% de la UIT), mientras que los que participen recibirán S/ 165 mediante las oficinas consulares.