El partido País para Todos anunció que desistirá del uso de la franja electoral en la campaña presidencial de Carlos Álvarez, tras una evaluación interna sobre la distribución de los recursos asignados a este mecanismo de propaganda política.

La decisión fue comunicada este 6 de febrero mediante un pronunciamiento oficial, en el que la organización precisó que la medida no responde a una coyuntura específica y que será asumida como un compromiso parlamentario.

Según el comunicado, el análisis del informe solicitado por el propio candidato y respaldado por la dirigencia del partido concluyó que no existieron beneficios indebidos ni actos de corrupción.

No obstante , se determinó una responsabilidad de carácter político atribuida a los encargados de la distribución de la franja electoral, por lo que se dispuso su separación de los cargos, al considerar que se trató de un manejo inexperto propio de una organización nueva.

País para Todos sostuvo que el dinero público no debe ser utilizado para financiar a los partidos políticos y afirmó no tener vínculos con grupos económicos ni operadores mediáticos.

Asimismo, expresó su respeto a la institucionalidad democrática, respaldó las decisiones del Ministerio Público e instó a otras organizaciones políticas a pronunciarse y evaluar también el desistimiento del uso de la franja electoral.