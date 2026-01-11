Un militante de Todos con el Pueblo interpuso una tacha ante el JEE de Lima Centro 2 contra la lista al Senado de Juntos por el Perú (JPP), encabezada por José Castillo Terrones e integrada por Isaac Humala.

El recurso sostiene que la agrupación habría superado el límite legal de invitados permitido y que varios candidatos mantienen afiliación a otros partidos.

Además, denuncia presuntas irregularidades en firmas y fechas consignadas. El JEE evaluará el pedido y emitirá un pronunciamiento en los próximos días.