El próximo 12 de abril se llevarán a cabo las elecciones generales 2026, en la que los ciudadanos podrán hacer uso del voto cruzado- Esta opción permite seleccionar diferentes partidos políticos en una misma cédula de sufragio.

Según explicó la ONPE, el voto cruzado permite que el elector elija organizaciones políticas distintas en cada una de las elecciones que aparecen en la cédula de sufragio.​​

En ese sentido, un ciudadano puede votar por una fórmula presidencial de un partido y, al mismo tiempo, elegir senadores, diputados o representantes andinos de otras organizaciones políticas, siempre que respete las reglas de votación.

Cinco elecciones en una sola cédula

Los peruanos votarán por cinco procesos electorales de manera simultánea, los cuales estarán organizados en cinco columnas independientes dentro de la cédula de sufragio:​

Fórmula presidencial (presidente y dos vicepresidentes)

Senadores por distrito único nacional (elegidos a nivel país)

Senadores por distrito múltiple (senadores por región)

Cámara de Diputados (diputados por región)

Parlamento Andino (representantes a nivel nacional)

De esta manera, el voto cruzado implica que el elector puede marcar una organización política diferente en cada columna, pero únicamente una opción por columna.​​

¿Qué no está permitido?

Lo que no está permitido es marcar dos organizaciones en una misma columna, ya que ello invalida el voto correspondiente únicamente a esa elección específica, sin afectar las demás.​​

Características de la cédula de sufragio

La ONPE aprobó el modelo definitivo de la cédula de sufragio que se utilizará para estos comicios, donde:

En la primera columna, correspondiente a la fórmula presidencial, se incluirán el nombre de la organización política, su símbolo y la fotografía del candidato.

En las cuatro columnas restantes, solo se consignará el nombre de la organización política, el símbolo a todo color y los espacios para el voto preferencial.​

Asimismo, la ONPE aprobó las reglas del sorteo mediante el cual se definirá la ubicación de las organizaciones políticas en la cédula de sufragio.