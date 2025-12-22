Este lunes, el partido Renovación Popular oficializó la nómina completa de sus candidatos al Congreso de la República para las elecciones generales del 2026. La lista incluye 46 postulantes que competirán por escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, además de representantes al Parlamento Andino. Entre los nombres más destacados figuran tres actuales congresistas que buscarán reelección en el hemiciclo: José Cueto, Gladys Echaíz y Patricia Chirinos, quienes postulan al Senado.

El líder de Renovación Popular celebró el cumplimiento de los plazos establecidos para la inscripción de candidatos y destacó el trabajo logístico de su equipo para completar las listas congresales a nivel nacional.

“Hemos llegado a la meta, hemos cubierto todo el Perú. Ya estamos inscribiendo con 48 horas de anticipación todas las listas a nivel nacional. Dijimos que íbamos a inscribir todo sábado y domingo, y lo hemos hecho así. Trabajamos aquí con metas, con objetivos, con KPI,” declaró López Aliaga tras el anuncio oficial.

El partido celeste distribuyó su nómina de candidatos en 15 regiones del país, priorizando nombres con trayectoria política y activismo social. Entre los postulantes a diputados destacan profesionales de diversas áreas, mientras que en el Senado la estrategia se concentró en figuras con experiencia parlamentaria y líderes regionales con presencia territorial consolidada.

Candidatos destacados al Senado

En la lista para el Senado por distrito múltiple, Renovación Popular presentó a Patricia Chirinos por el Callao, José Cueto por Lima y Víctor Julio León Álvarez por La Libertad, entre otros nombres con arraigo regional. Por el distrito único, figuran Gladys Echaíz, Absalom Vázquez Villanueva y Jorge Solís Espinoza, perfiles con experiencia en el hemiciclo y militancia consolidada dentro del partido.

Gladys Echaíz saluda tras ser oficializada como una de las candidatas senatoriales de Renovación Popular para el Congreso bicameral.

Para la Cámara de Diputados, la agrupación inscribió candidatos en regiones clave como Lima, donde postulan María Teresa Dulanto Minea, Johnny Bacón Terrones y Roberto Delatorre Aguayo. En provincias como La Libertad, Piura, Puno y San Martín, el partido apostó por liderazgos locales con trayectoria en gestión pública y activismo político.

Candidatos al Parlamento Andino

Por otrar parte, la agrupación política también oficializó la postulación de Harrison Ruswell Mendoza Padilla y Carla Daniela Aranda Ramírez como sus representantes ante el Parlamento Andino. Ambos competirán por los escaños que vinculan al Perú con el organismo supranacional que reúne a legisladores de los países de la Comunidad Andina.

Con esta inscripción, Renovación Popular completa su estrategia electoral de cara al proceso de 2026, consolidando su presencia territorial y su apuesta por el Congreso bicameral que entrará en funciones tras los comicios nacionales.