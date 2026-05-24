Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, aseguró que continuará promoviendo el diálogo con distintas agrupaciones políticas de cara a la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

Fujimori sostuvo que su agrupación seguirá “tendiendo puentes” con dirigentes de otros partidos, tras ser consultada por la decisión del líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, de votar viciado en el balotaje.

“Están en su derecho (...) Desde nuestro lado, nosotros vamos a seguir tendiendo los puentes de diálogo con los dirigentes de ese partido y de los demás con los que ya se viene conversando”, dijo.

La candidata también anunció que en las próximas horas dará a conocer a los integrantes de su equipo técnico, quienes participarán en el debate entre representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Fujimori evitó adelantar nombres, aunque dejó entrever que la conformación del grupo ya está definida.

Asimismo, expresó su satisfacción por los acuerdos alcanzados entre ambas organizaciones políticas y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto al desarrollo de la segunda vuelta, especialmente sobre el escrutinio y la posibilidad de registrar en video el proceso electoral.

En otro momento, Keiko Fujimori reafirmó que una de las prioridades de un eventual gobierno suyo será combatir la inseguridad ciudadana y las extorsiones.

Inseguridad

Las declaraciones las hizo durante una actividad proselitista en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, donde se reunió con transportistas de la empresa de transportes La 50 para abordar el tema de la inseguridad ciudadana en el país.

Como se sabe, dicho sector es uno de los gremios más golpeados ante la delincuencia.

Señaló que trabajará de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el sistema financiero y las empresas de telecomunicaciones para identificar y enfrentar a las organizaciones criminales.