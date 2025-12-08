Cuatro mujeres encabezarán fórmulas presidenciales en los comicios generales de abril de 2026, tras completarse los procesos de definición de candidaturas en los partidos políticos. Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) fueron ratificadas en las elecciones internas del domingo 7 de diciembre, mientras que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Rosario Fernández (Un Camino Diferente) fueron confirmadas directamente por sus respectivas agrupaciones.

Sin embargo, la presencia femenina en los próximos comicios representa aproximadamente el 11% del total de candidatos, una cifra que evidencia la baja participación de mujeres en los espacios de liderazgo político a nivel nacional, pese a que conforman más de la mitad del electorado peruano.​

Marisol Pérez Tello lidera en Primero La Gente

La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello se impuso con contundencia en las elecciones internas del partido Primero La Gente, obteniendo el 95% de los votos (19 de 20) frente a la lista 2 representada por Miguel del Castillo, quien solo alcanzó un voto. Pérez Tello, quien ocupó el cargo de ministra durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, estará acompañada en su fórmula presidencial por Raúl Molina como primer vicepresidente y Manel Alto como segundo vicepresidente.​

Fiorella Molinelli, candidata única de Fuerza y Libertad

La ex presidenta del Seguro Social de Salud, Fiorella Molinelli fue proclamada como candidata presidencial de Fuerza y Libertad tras ser la única postulante en competencia. Molinelli obtuvo el 100% de los votos de los tres delegados del partido en las elecciones internas del 7 de diciembre. Su fórmula estará integrada por Gilbert Violeta como primer vicepresidente y María Pariona como segunda vicepresidenta.​

Keiko Fujimori se postula por cuarta vez

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, competirá por cuarta vez consecutiva en unas elecciones presidenciales. Fujimori ha participado en las contiendas de 2011, 2016 y 2021, alcanzando la segunda vuelta en las tres ocasiones pero sin lograr llegar a Palacio de Gobierno. Su candidatura para 2026 fue confirmada por 103 delegados de su partido y esta vez será acompañada por Luis Galarreta y Miguel Torres en las vicepresidencias.

Rosario Fernández representa a Un Camino Diferente

Rosario Fernández es la candidata presidencial del partido Un Camino Diferente, agrupación que también definió su fórmula en el proceso de elecciones primarias. Junto a ella, se presentarán César Fernández y Anita Carnero como vicepresidentes.

Aunque el partido tiene menor presencia mediática comparado con otras organizaciones políticas, Fernández se suma al grupo de mujeres que buscarán liderar el Ejecutivo en los próximos comicios generales.