La jornada electoral del 12 de abril de 2026 registró retrasos en la distribución de material electoral hacia diversos locales de votación en Lima Metropolitana. Esta situación generó inconvenientes en la instalación de mesas de sufragio y motivó pronunciamientos de las principales autoridades electorales del país.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo Bermejo, se dirigió a la ciudadanía para reconocer los problemas ocurridos durante el desarrollo de los comicios. Burneo asumió la responsabilidad a nivel institucional frente a las demoras registradas desde el inicio de la jornada.

“Pedimos las disculpas como sistema por las incomodidades que esta situación haya causado. Vamos a determinar las responsabilidades que correspondan, pero lo más importante en estos momentos es que se garantice su derecho al sufragio”, indicó.

#LoÚltimo | El Presidente del JNE anunció el acuerdo adoptado en el Pleno sobre la ampliación del horario de la instalación de mesas de sufragio hasta las 02:00 p.m. y el cierre de la jornada de votación hasta las 6:00 p.m. pic.twitter.com/KIgPNlhX6Y — JNE Perú (@JNE_Peru) April 12, 2026

Horario de sufragio se extiende hasta las 6:00 p.m

Ante la magnitud de los retrasos, el Pleno del JNE tomó medidas para evitar que la jornada se viera truncada. En esa línea, se dispuso ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta las 2:00 p.m. y extender el cierre de los locales de votación a nivel nacional hasta las 6:00 p.m., cuando la normativa electoral vigente establecía el mediodía como límite para instalar las mesas.

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, explicó los alcances de la ampliación horaria. La medida buscaba recuperar el tiempo perdido al inicio de la jornada y asegurar que ningún elector se quedara sin ejercer su derecho al voto.

“Apreciamos y agradecemos la decisión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y su pleno de hacer suyo nuestro pedido, lo cual garantiza que la ciudadanía hoy pueda salir masivamente a votar”, sostuvo.

En ese contexto, la ONPE informó que tomará acciones legales y penales contra la empresa Servicios Galaga, encargada del transporte de material electoral en Lima Metropolitana. La compañía no cumplió con distribuir los insumos con anticipación suficiente a los locales de votación, lo que originó los retrasos registrados durante la mañana.

La Defensoría del Pueblo también emitió un pronunciamiento ante la situación. La institución solicitó a la ciudadanía mantener la calma para permitir que se completara la distribución del material y se generaran las condiciones necesarias para el normal desarrollo de las Elecciones Generales 2026. Mientras tanto, miles de ciudadanos continuan a la espera de concretar el sufragio en sus locales de votación.