Este viernes, la Asociación Civil Transparencia pidió a los organismos electorales mayor claridad en un momento en que el avance del proceso depende de la revisión de más de 5000 actas impugnadas. La organización consideró necesario que la ciudadanía cuente con información precisa sobre cada etapa para reducir la incertidumbre y ordenar el debate público.

El pedido apunta primero a la ONPE, a la que se le solicita explicar con detalle cómo opera el sistema de cómputo de los resultados finales. También busca que se informe con exactitud cuál es el cronograma para el recuento de votos y cuánto tiempo tomaría resolver los pedidos de nulidad.

La institución dejó constancia de esa preocupación en un documento oficial que reclama precisión sobre la revisión del material electoral. En ese texto se incluye el siguiente planteamiento sobre el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones, que debe atender los expedientes pendientes y definir su trámite.

“Solicitamos al JNE informar sobre los procedimientos de resolución de más de 5000 mil actas impugnadas”, se lee en el comunicado.

A la opinión pública. pic.twitter.com/8zQV6LEuSU — Transparencia Perú (@ACTransparencia) April 18, 2026

Transparencia también pidió que se designe voceros permanentes que mantengan una comunicación uniforme con la población. La idea es que los mensajes sobre el desarrollo electoral salgan de fuentes técnicas y verificables, sin dejar espacio para versiones contradictorias en redes sociales.

La organización extendió su llamado a los candidatos y a otros actores políticos para que actúen con responsabilidad. En ese punto pidió evitar cualquier conducta que pueda alterar el orden o debilitar el respeto por las reglas democráticas mientras se esperan los resultados oficiales.

Ese mensaje también fue dirigido a la ciudadanía, a la que se le recomendó revisar la información antes de compartirla. El comunicado insistió en que la circulación de datos sin sustento puede alimentar confusión y abrir paso a llamados que afecten la paz social.

Transparencia sostuvo además que el electorado debe mantenerse atento a las fuentes oficiales durante esta etapa. La confianza en el resultado depende de que ONPE y el JNE informen con regularidad sobre los avances y expliquen cómo se procesan las actas observadas e impugnadas.

La institución concluyó que una comunicación clara resulta clave para proteger la transparencia del proceso. También remarcó que el sistema electoral debe responder con rapidez sobre las actas pendientes para asegurar que cada voto sea respetado.