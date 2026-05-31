A pocas horas del debate presidencial de la segunda vuelta electoral, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral (PEE) exhortó a los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a mantener una conducta respetuosa durante el intercambio de propuestas. El organismo señaló que este encuentro debe desarrollarse sin ataques personales, expresiones discriminatorias ni acciones que puedan afectar el clima democrático del proceso electoral.

La recomendación también fue dirigida a los simpatizantes y militantes de ambas agrupaciones políticas que acompañarán a los postulantes en los exteriores del lugar donde se realizará el debate. Según indicó el colegiado, resulta importante preservar un ambiente de respeto similar al observado durante el debate técnico realizado la semana pasada.

A través de un comunicado, el Tribunal de Honor recordó a los candidatos la importancia de ajustar su participación a los compromisos asumidos dentro del Pacto Ético Electoral. La entidad consideró que este espacio debe servir para presentar propuestas y permitir que la ciudadanía conozca las posiciones de quienes aspiran a conducir el país.

“Requerimos a ambos candidatos presidenciales que, durante la ejecución de esta actividad (debate), eviten cualquier tipo de agresión, ataque personal, comentario discriminatorio y/o actos de discriminación hacia cualquiera de los miembros y simpatizantes del partido contrario, y de la ciudadanía en general”, indica el comunicado.

Comunicado del Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral pic.twitter.com/sfNgd5evMX — JNE Perú (@JNE_Peru) May 30, 2026

Saludan desempeño de equipos técnicos

Por otro lado, el colegiado destacó el comportamiento mostrado por los equipos técnicos de ambas organizaciones políticas durante el debate realizado el pasado 24 de mayo. Según señaló, los representantes respetaron los acuerdos establecidos previamente para el desarrollo de esa actividad.

El organismo valoró el cumplimiento de las disposiciones logísticas y de organización acordadas entre las partes. En esa línea, expresó su reconocimiento por la forma en que se desarrolló dicho encuentro.

Finalmente, el organismo insistió en mantener la moderación durante toda la jornada. El objetivo, indicó, es contribuir a que esta actividad se realice en un ambiente adecuado y acorde con la importancia del proceso electoral.