El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) continua sin dar detalles sobre la auditoría informática integral que anunció para revisar las irregularidades detectadas en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).

Aunque el sábado 2 de mayo se anunció esta medida como una acción para reforzar la transparencia y confiabilidad de los resultados, hasta hoy el máximo ente electoral no revela qué empresa la ejecutará, cuál será el alcance del proceso ni quiénes conformarán el Comité Académico de Expertos.

La revisión todavía no empezaría y se estaría evaluando reemplazarla por una “fiscalización exhaustiva”, según revelaron fuentes del JNE a El Comercio.

Además, si finalmente se concreta la auditoría, esta sería realizada por una empresa nacional y no contaría con especialistas extranjeros, pese a que el JNE anunció inicialmente el apoyo internacional de especialistas en tecnología y ciberseguridad.

OPINIÓN. Al respecto, el especialista electoral José Tello Alfaro consideró que la auditoría no interfiere con los resultados de la primera vuelta ni con el calendario electoral.

“La auditoría no se sabe exactamente cuánto tiempo puede llevar. Lo que sí tenemos claro es que la segunda vuelta se tiene que llevar a cabo el 7 de junio”, señaló a Correo.

Tello Alfaro sostuvo que si se detectan irregularidades, corresponde sancionar a los responsables, pero sin alterar los resultados de la primera vuelta.

“Se sancionan los responsables. Se toman medidas, pero se respetarían los resultados de esta primera vuelta”, afirmó.