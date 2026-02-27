César Acuña está de nuevo en el ojo de la tormenta. Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra a una joven, que viste un polo con el rostro del líder de Alianza Para el Progreso (APP), llenar una bolsa con paquetes de leche que entrega y ayuda a cargar a otra mujer, lo que muchos han calificado como la entrega de una dádiva, motivo de exclusión de candidatos según la Ley de Organizaciones Políticas.

Sobre el tema, José Tello, especialista en derecho electoral, sostuvo que el caso ameritaría una investigación en un Jurado Electoral Especial.

No obstante, José Tello adelantó que este no podría terminar en una exclusión, pues el plazo para aplicar tal sanción concluyó, precisamente, ayer.

En X, César Acuña tildó la denuncia de falsa, pero no ofreció mayores explicaciones del caso ni interpretó las imágenes.