El excongresista Gilbert Violeta podría ser precandidato a la primera vicepresidencia por la alianza Fuerza y Libertad. (Foto: Agencia Andina)
El calendario de las Elecciones Generales 2026 avanza sin contratiempos y los partidos políticos ya alistan a sus precandidatos a la presidencia y vicepresidencia.

Uno de esas agrupaciones es la alianza Fuerza y Libertad, conformada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú.

La alianza irá con una lista única liderada por Fiorella Molinelli. Sin embargo, las conversaciones todavía siguen para determinar quiénes ocuparán las candidaturas a la primera y segunda vicepresidencia.

Fiorella Molinelli de la Nueva Alianza Electoral "Fuerza y Libertad, entre los partidos Batalla Perú y Fuerza Moderna, hace su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. (Fotos: Fernando Sangama / @photo.gec)
El acuerdo original era que el gobernador regional Zósimo Cárdenas, líder de Batalla Perú, vaya a la primera vicepresidencia, pero la autoridad optó por mantenerse en su cargo hasta terminar sus funciones.

Fuentes del partido señalan que Fuerza Moderna busca incluir al excongresista Gilbert Violeta como candidato a la primera vicepresidencia.

Hasta el momento, los militantes José Luis Rivera y María Pariona son los nombres que suenan para ir a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Sin embargo, la decisión final se tomará en estos días.

Para ser candidato al cargo de Presidente y vicepresidentes de la República se requiere:

a. Ser peruano de nacimiento, conforme a la ley vigente sobre la materia.

b. Tener como mínimo treinta y cinco (35) años, cumplidos a la fecha límite para la presentación de la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos a la Presidencia y vicepresidencias de la República.

c. Gozar del derecho de sufragio.

d. Estar inscrito en el Reniec.

e. Haberse afiliado a la organización política por la que postula hasta el 12 de julio de 2024 y haber sido elegido en elecciones primarias.

El excongresista Violeta cumple los requisitos, pues está inscrito en Fuerza Moderna desde julio del año pasado.

El excongresista Violeta está inscrito al partido Fuerza Moderna desde julio del 2024.
