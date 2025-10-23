El calendario de las Elecciones Generales 2026 avanza sin contratiempos y los partidos políticos ya alistan a sus precandidatos a la presidencia y vicepresidencia.

Uno de esas agrupaciones es la alianza Fuerza y Libertad, conformada por los partidos Fuerza Moderna y Batalla Perú.

La alianza irá con una lista única liderada por Fiorella Molinelli. Sin embargo, las conversaciones todavía siguen para determinar quiénes ocuparán las candidaturas a la primera y segunda vicepresidencia.

Fiorella Molinelli de la Nueva Alianza Electoral "Fuerza y Libertad, entre los partidos Batalla Perú y Fuerza Moderna, hace su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. (Fotos: Fernando Sangama / @photo.gec)

El acuerdo original era que el gobernador regional Zósimo Cárdenas, líder de Batalla Perú, vaya a la primera vicepresidencia, pero la autoridad optó por mantenerse en su cargo hasta terminar sus funciones.

Fuentes del partido señalan que Fuerza Moderna busca incluir al excongresista Gilbert Violeta como candidato a la primera vicepresidencia.

Hasta el momento, los militantes José Luis Rivera y María Pariona son los nombres que suenan para ir a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Sin embargo, la decisión final se tomará en estos días.

Para ser candidato al cargo de Presidente y vicepresidentes de la República se requiere:

a. Ser peruano de nacimiento, conforme a la ley vigente sobre la materia.

b. Tener como mínimo treinta y cinco (35) años, cumplidos a la fecha límite para la presentación de la solicitud de inscripción de la fórmula de candidatos a la Presidencia y vicepresidencias de la República.

c. Gozar del derecho de sufragio.

d. Estar inscrito en el Reniec.

e. Haberse afiliado a la organización política por la que postula hasta el 12 de julio de 2024 y haber sido elegido en elecciones primarias.

El excongresista Violeta cumple los requisitos, pues está inscrito en Fuerza Moderna desde julio del año pasado.