El cronograma de las Elecciones Generales 2026 avanza sin contratiempos y los partidos ya oficializan sus precandidaturas.

Una de ellas es la de Fuerza Popular (FP) que será oficializada mañana en Trujillo.

Allí se presentará la candidatura presidencial de Keiko Fujimori, quien irá acompañada de los excongresistas Luis Galarreta y Micky Torres en la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Keiko Fujimori oficializará su candidatura presidencial mañana en Trujillo.

TODOS VAN

De los 20 integrantes que tiene la actual bancada, 19 van por la reelección. La única que no intentará repetir el plato es Magally Santisteban Suclupe, quien reemplazó a María Cordero Jon Tay tras la suspensión de su caso por “mochasueldos”.

De acuerdo con información revisada por Correo, los congresistas en funciones que irán a la reelección tentando un lugar en el Senado son Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Fernando Rospigliosi, Héctor Ventura, Martha Moyano, Víctor Flores, Nilza Chacón, Raúl Huamán, David Jiménez, Patricia Juárez y Jeny López.

Como precandidatos al Senado también regresan los excongresistas fujimoristas Marco Miyashiro, Betty Ananculi, Mario Mantilla, Milagros Salazar, Karla Schaefer, Martha Chávez, Carlos Tubino y Juan Carlos del Águila.

Como precandidatura para diputados irán los actuales congresistas Luis Alegría, Rosangella Barbarán, Eduardo Castillo, Ana Obando, Mery Infantes, Tania Ramírez, María Zeta y César Revilla.

También irán como precandidatos para ser diputados los excongresistas Karina Beteta, Cecilia Chacón, Diethel Columbus, Marcos Pichilingue y Milagros Takayama.

Además, Pier Figari y Carmela Paucará Paxi tentará ser diputados en las próximas elecciones.

Ambos fueron procesados junto a Keiko Fujimori por el Caso Cócteles. Sin embargo, el Tribunal Constitucional anuló el proceso en una reciente resolución.