A punto de finalizar la campaña electoral y ante una eventual segunda vuelta, el candidato del Partido Morado, Julio Guzmán, comentó sobre la aspirante al sillón de Pizarro por Juntos por el Perú, Verónika Mendoza. Sobre ella, aseguró que “es una persona con la que se puede conversar”.

No obstante, consideró que hay temas en los que no converge con la candidata izquierdista. Sobre todo, en temas relacionados al manejo económico, el cual incluye entrega de bonos para reactivar la cadena de consumo y pagos.

“Por un lado su posición sobre Venezuela cuando Maduro es un dictador y por otro lado sus propuestas económicas que no son viables. Dice que va a entregar un bono cuando el Estado no tiene plata. El FMI ha dicho que sería conveniente que el Perú entregue bonos, pero lo que no ha dicho es de dónde se va a sacar la plata para financiarlo”, señaló en entrevista para Radio Exitosa.

“Mi cercanía con Verónika Mendoza es mucho mayor. Ella es una persona correcta. Reconozco que es una persona con la que se puede conversar ”, agregó.

Sobre las posibles alianzas de cara a la conformación del próximo Congreso, Guzmán adelantó que podría aliarse con Juntos por el Perú y “grupos menores de centro izquierda y el Frepap”.

“En ese sentido, las conversaciones con la señora Verónika Mendoza y con todos aquellos grupos que defienden los derechos va ser muchísimos más posible” sostuvo.

Además, no descartó que- de llegar al poder- decida imponer un impuesto a quienes ostenten un patrimonio considerable, el denominado impuesto a los ricos, tal como lo planteó el partido de Mendoza.

“Por supuesto que sí, necesitamos una reforma tributaria más justas y que no hayan más exoneraciones. La gran preocupación es el grado de seriedad a la campaña electoral”, aseveró.

