La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que ya está disponible el enlace oficial para consultar el avance de resultados de las elecciones primarias vía delegados, que se desarrollan hoy en todo el país.

Los ciudadanos pueden ingresar al portal de resultados en:👉 https://resultados.onpe.gob.pe/DEL2025/

El organismo precisó que el conteo se irá actualizando a medida que culminen las etapas de escrutinio en cada mesa de sufragio instalada.

37 organizaciones políticas participan en el proceso

En estas elecciones primarias vía delegados participan 37 organizaciones políticas, entre ellas 34 partidos políticos y 3 alianzas electorales, cuyos representantes elegirán a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026.

Para garantizar rapidez y eficiencia, la ONPE ejecuta un cómputo continuo, replicando el sistema aplicado en las primarias vía afiliados del pasado 30 de octubre.

La STAE agiliza el escrutinio y reduce errores

Los resultados se obtienen mediante la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), herramienta instalada en cada mesa para:

Registrar la información del proceso.

Imprimir actas de instalación, sufragio y escrutinio.

Generar reportes de puesta a cero y carteles de resultados.

Este sistema reduce sustancialmente las actas observadas por errores manuales, permite procesar documentos con mayor velocidad y transmite los resultados directamente a los servidores de la ONPE en Lima.

Transparencia garantizada con sala de observación para personeros

Como parte del mecanismo de transparencia, la ONPE habilitó una sala especial en su centro de cómputo para que los personeros de las organizaciones políticas puedan observar en tiempo real el procesamiento de la información.