Eliane Karp, esposa del encarcelado Alejandro Toledo, habría tomado un vuelo comercial desde la ciudad de Francisco (Estados Unidos) con rumbo a Tel Aviv, en el país de Israel.

Según información del Diario El Comercio, el vuelo estaría previsto para aterrizar a las 11 de la mañana, hora peruana, en la ciudad israelí. Cabe precisar que contra Karp hay un pedido de prisión preventiva por el caso Ecoteva

Hace una semanas, el abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, aseguró que Eliane Karp no saldría de Estados Unidos por tener una orden de captura internacional.

“La señora Eliane Karp no puede salir de Estados Unidos porque tiene una orden de captura internacional. Hay un proceso de extradición para ella y el expresidente Toledo por el caso Ecoteva que todavía no se ha activado, todavía no ha iniciado el trámite”, detalló en declaraciones a Exitosa.

Se temía su salida de Estados Unidos

En abril, el jefe de la unidad de extradiciones del Ministerio Público, Alfredo Rebaza precisó que se solicitó a las autoridades de Estados Unidos una medida de prisión contra Eliane Karp.

Esto a fin de garantizar su permanencia en ese país, mientras se resuelve un pedido de extradición en su contra por el caso Ecoteva.

“Está solicitada, obviamente la medida de arraigo es anexa al pedido de extradición enviado. Busca una medida propia de prisión como la que en su momento sufrió Alejandro Toledo para garantizar una posterior extradición, pero como le digo esta solicitud, que es bastante voluminosa, aún está en condición de evaluación o de estudio por parte de las autoridades americanas”, indicó Rebaza a RPP.