La suspendida fiscal Elizabeth Peralta, investigada por presunto tráfico de influencias en el caso que involucra al recluido cómico Andrés Hurtados, alias “Chibolín”, se entregó a las autoridades luego de que se emitiera una orden para su ubicación y captura.

En su cuenta de X (Twitter), el Poder Judicial (PJ) confirmó que Peralta Santur se puso a disposición del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de Juan Carlos Checkley, vocal supremo que había ordenado su detención en el ámbito nacional e internacional.

Cronología

Al comenzar la tarde de ayer, trascendió que la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público suspendió por tres meses a ​Elizabeth Peralta, quien el último jueves recuperó su libertad también por decisión del magistrado Checkley.

Sin embargo, la ANC advirtió que tal medida no había sido ejecutada debido a que la fiscal “no ha podido ser ubicada en sus domicilios para efectos de su notificación personal”.

Esta información activó las alarmas e hizo pensar que el paradero de Elizabeth Peralta podía ser desconocido.

En esa circunstancia, el vocal supremo Checkley ordenó que Elizabeth Peralta sea ubicada y capturada hasta que se resuelva un pedido pendiente del Ministerio Público para anular su reciente excarcelación.

Fue la fiscal suprema Zoraida Ávalos quien, el 31 de octubre, solicitó que se declare la nulidad de la orden de liberación.

Horas más tarde, Peralta Santur se entregó al PJ, donde fue sometida a una audiencia de control de identidad que presidió el mismo Checkley.

El vocal supremo, posteriormente, levantó la orden de captura nacional e internacional, dado que la investigada ya se encontraba en manos de las autoridades.

Asimismo, dispuso que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la clasifique para su internamiento en un penal de la capital.