El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, aseguró este martes que el congresista Manuel Merino (Acción Popular) “está equivocado” cuando afirma que este órgano ratificó que el proceso de vacancia en contra del expresidente Martín Vizcarra cumplió con lo estipulado en la Constitución Política.

“Con todo respeto, el congresista Merino está equivocado diametralmente. La mayoría de nuestros colegas lo que dijeron es: ‘ya no hay que discutir’ porque el caso se planteó sobre el Caso ‘Swing’, lo cual es un error para entender un proceso competencial porque un proceso competencial [...] es un proceso entre la Presidencia de la República y el Congreso”, aseveró en entrevista con RPP Noticias.

Más temprano, Manuel Merino señaló en sus redes sociales que el proceso de vacancia se dio “de manera constitucional” y que fue “ratificado por el Tribunal Constitucional”.

“Quiero saludar la actividad que está realizando el LUM, sin embargo, quiero referirme al enfoque de la exposición fotográfica, la frase ‘restaurar la democracia’ la rechazamos en todos los extremos, porque creo que los peruanos sabemos perfectamente que el proceso de vacancia ha sido un proceso que se ha dado de manera constitucional y que ha sido ratificado por el Tribunal Constitucional”, escribió el legislador en Twitter.

Espinosa-Saldaña enfatizó en que el tribunal no se pronunció sobre “el fondo del asunto”, por lo cual, “Merino no tiene razón”.

Eloy Espinosa-Saldaña: El congresista Manuel Merino está equivocado

El pasado noviembre, el pleno del Tribunal Constitucional rechazó por mayoría la demanda competencial que presentó el Ejecutivo donde cuestionó el uso de la incapacidad moral permanente como mecanismo de vacancia presidencial por parte del Congreso de la República.

La mayoría de los magistrados decidió resolver por la “sustracción de la materia”, es decir, que ya no había nada que decidir sobre este mecanismo de vacancia presidencial. Optaron por no emitir una interpretación del artículo 113 de la Constitución, inciso 2.

“Lo importante es que aquí, nosotros, como tribunal, debimos resolver cuál es el contenido materia de gravedad y permanente incapacidad moral y evaluar si los comportamientos que se habían dado respondían a eso o no, como plantearon nuestros tres votos singulares, el mío y el voto compartido de la señora [Marianella] Ledesma y [Carlos] Ramos. Nuestros colegas lo que dijeron fue: ‘yo no me puedo pronunciar porque ya no hay materia que discutir’, por lo cual, no se han pronunciado sobre el fondo del asunto”, precisó Saldaña.

El magistrado resaltó que con esta decisión no se ratificó ningún comportamiento, ni el de Manuel Merino ni de quienes lo acompañaron en la toma de decisiones.

“No han ratificado el comportamiento del congresista Merino ni del señor [Ántero] Flores-Aráoz ni el ministro del Interior de aquel momento, que por cierto tienen una investigación en la Fiscalía de la Nación”, acotó.