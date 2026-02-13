El pleno extraordinario para debatir la censura contra el presidente José Jerí corre el riesgo de no concretarse debido a que algunos congresistas podrían retirar su firma antes de la sesión. Así lo advirtió Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien descartó que exista garantía de que todos los parlamentarios mantengan su posición inicial.

“En este juego de la política hay retrocesos también y se han visto en otros periodos”, afirmó el legislador en declaraciones a Canal N.

El congresista de Acción Popular fue tajante al señalar que resultaría iluso esperar que todas las rúbricas presentadas se sostengan hasta el momento de la votación. Vergara basó su advertencia en experiencias anteriores donde mociones similares han enfrentado deserciones de último minuto.

Esta declaración cobra particular relevancia considerando que el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, reveló que solo 29 de las 81 firmas presentadas superaron la validación técnica del Reniec.

Situación de Acción Popular

Al ser consultado sobre la postura de su bancada, Elvis Vergara aclaró que Acción Popular no ha convocado a una reunión oficial para abordar institucionalmente el tema de la censura presidencial.

Sin embargo, sostuvo que entre los miembros de su agrupación existe una “clara intención de solicitar que el presidente brinde sus descargos en el pleno”. Confirmó que, hasta el momento, los congresistas de Acción Popular mantienen sus firmas sin expresar intenciones de retractarse.

Plazo de 15 días para convocar

El titular de Fiscalización recordó que el presidente del Congreso tiene un plazo máximo de 15 días para convocar al pleno extraordinario. Según su evaluación, dado el “rigor en el procedimiento”, lo más probable es que Rospigliosi espere hasta el último día del plazo.

Esta ventana temporal amplía el margen durante el cual podrían materializarse los “retrocesos” políticos advertidos por el legislador.

Vergara informó que el informe que recomienda facultades para una comisión investigadora sobre el caso ‘Chifagate’ “podría someterse a votación el lunes o, a más tardar, el miércoles”.

Precisó que “el informe se refiere al caso de reuniones en chifas”, marcando un avance paralelo en la investigación parlamentaria sobre los encuentros clandestinos del presidente con empresarios chinos.

Kamiche retira su firma antes de concretar debate de censura

La advertencia del legislador, se materializó apenas un día antes, cuando el congresista Luis Roberto Kamiche Morante oficializó el retiro de su firma del pedido para convocar al pleno extraordinario. En un oficio fechado el 11 de febrero, Kamiche justificó su decisión argumentando la necesidad de preservar la gobernabilidad a solo nueve semanas de las elecciones generales de 2026.

El parlamentario de Alianza para el Progreso (APP), expresó que el Congreso debe actuar con responsabilidad y evitar escenarios de confrontación que puedan agravar la incertidumbre política en un momento electoral. Además, señaló que existen investigaciones en curso en la Comisión de Fiscalización, la Contraloría y el Ministerio Público que deben seguir su curso regular.

Este retiro debilitó aún más una moción que ya enfrentaba serios problemas de validación formal. Mientras el panorama para concretar el pleno extraordinario se torna cada vez más incierto, con múltiples variables que podrían impedir el debate sobre la permanencia de José Jerí en Palacio de Gobierno.