El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, informó que se analizará pedir facultades de comisión investigadora respecto al caso de las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí con empresarios chinos, ya que, según él, “hay temas que aún están pendientes”.

“De ser necesario, también en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria, plantearemos a la comisión la solicitud para que se puedan dar las facultades de comisión investigadora; sin embargo, más allá de ello, estamos a expensas de la Mesa Directiva porque ellos son los que convocan al Pleno y lo convocarán cuando corresponda”, declaró en conferencia de prensa.

Vergara añadió que solicitarán las facultades para mantener las sesiones de manera permanente, con el objetivo de agilizar las investigaciones durante las próximas semanas.

“La Comisión de Fiscalización no va a acatar el receso, vamos a requerir, administrativamente, las facultades para poder continuar con las sesiones de manera permanente de aquí en adelante una o dos veces por semana… la ciudadanía lo que más exige es transparencia”, manifestó.

El parlamentario señaló que “hay una larga lista” de personas que serán citadas a la Comisión de Fiscalización para rendir sus declaraciones sobre el caso del jefe de Estado.

José Jerí descarta dejar el cargo tras cuestionamientos por reunión con empresario chino

José Jerí se presentó este miércoles, desde las 14:18 horas, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en medio de críticas por reuniones no registradas con el empresario chino Zhihua Yang, realizadas el 26 de diciembre y el 6 de enero.

Estos encuentros motivaron cuestionamientos y pedidos de renuncia desde distintos sectores políticos.

Durante su intervención, el mandatario respondió a la propuesta del congresista Roberto Sánchez y sostuvo que dejar el cargo equivaldría a aceptar la comisión de actos irregulares. En ese sentido, rechazó la posibilidad de renunciar y afirmó que no incurrió en conductas indebidas.

Respecto a la reunión del 26 de diciembre en un chifa, Jerí indicó que se trató de un encuentro informal y señaló que “fue una conversación circunstancial”.

También explicó que se abordaron temas como la celebración del Día de la Amistad Peruano-China y una invitación para viajar a China, la cual aseguró no haber aceptado.

Asimismo, afirmó que no tuvo comunicación con funcionarios de Indecopi ni intervino en resoluciones que beneficiaran al empresario en el Centro Histórico de Lima.



