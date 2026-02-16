El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se pronunció sobre la crisis política que enfrenta el presidente José Jerí en una entrevista publicada este lunes en el diario Gestión. Sus declaraciones se dan a vísperas del debate de las siete mociones de censura que el Congreso analizará este martes contra el mandatario.

El jefe de Estado enfrenta una situación crítica, luego de que diversas bancadas parlamentarias impulsen estos pedidos durante las últimas semanas debido a los recientes escándalos que lo rodean. Entre ellos destacan el caso conocido como ‘Chifagate’ y las visitas nocturnas de jóvenes mujeres al Despacho Presidencial, quienes posteriormente obtuvieron contratos estatales.

Respalda continuidad por estabilidad

Consultado sobre el tema, el representante diplomático norteamericano expresó que Jerí debería mantenerse “en funciones” por el bien de la estabilidad nacional. Navarro advirtió que los constantes cambios de mandatarios no son vistos con normalidad ni por Estados Unidos ni por la comunidad internacional.

“Para la estabilidad del país, creo que debería bajarse el tono, asegurar unas elecciones dignas y que el presidente siga en funciones. Cambiar de presidentes seguido, en los ojos no solo de EE.UU. sino del mundo, no es normal”, sostuvo.

El funcionario también resaltó la importancia de mantener la estabilidad política para atraer capital estadounidense al Perú. Además, no descartó la posibilidad de que el presidente norteamericano Donald Trump emita opiniones sobre la situación política peruana.

“Habla por él mismo. Si él determina que quiere hablar de los candidatos, es un tema que le reservo al presidente”, señaló.

Califica de “vergonzoso” fallo sobre Chancay

Por otra parte, Navarro reafirmó su postura crítica respecto a la resolución judicial que impide al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ejercer sus funciones de regulación y fiscalización sobre el megapuerto de Chancay. Esta instalación portuaria está administrada por la empresa china Cosco Shipping Ports.

El diplomático calificó de “vergonzoso” el fallo judicial y enfatizó que Estados Unidos jamás solicitaría al Perú que ceda soberanía en infraestructura crítica. Contrastó esta situación con el proyecto conjunto que ambos países desarrollan actualmente en el puerto del Callao.

“EE.UU. también comercia con China. Eso no lo ocultamos, pero nunca le daríamos nuestros activos críticos para que los manejen. Ni las redes eléctricas, los puertos o ferrocarriles, no podemos ceder soberanía a un país extranjero”, indicó.

Además, el embajador subrayó que su país nunca pediría al Perú perder el control sobre infraestructura estratégica en operaciones conjuntas. Reiteró que lo acontecido con Chancay representa un caso grave que sienta un precedente peligroso para la soberanía nacional.

“EE.UU. nunca le pediría a su socio, el Perú, que pierda soberanía en el negocio que estamos haciendo ahora en el Callao. Lo que ha pasado con Chancay es vergonzoso”, aseveró.

Responde a diplomacia china

El embajador también se refirió a las declaraciones de la diplomacia china, que acusó a Estados Unidos de realizar “fabricación y difamación flagrantes” respecto al caso del puerto de Chancay. Navarro rechazó categóricamente estas afirmaciones y defendió la legitimidad de las preocupaciones estadounidenses.

“Si han dicho eso, es una falacia. La decisión judicial es clara y es un precedente muy peligroso para el Perú”, puntualizó.