Alerta. El nombramiento de Carlos “el Gallo” Zamora Rodríguez como nuevo embajador de Cuba en el Perú ha encendido las alarmas sobre la inserción de una presencia filocastrista en nuestro país, justo, en el gobierno izquierdista de Pedro Castillo.

Como publicamos en la edición de ayer de Correo, Zamora Rodríguez es un peligroso agente de Inteligencia cubano y es cercano al expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Ante ello, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular), envió un oficio a la Cancillería para solicitar información sobre la acreditación de Carlos Zamora Rodríguez, de quien -señaló el legislador- se trata de “un alto funcionario de inteligencia de Cuba, con antecedentes en la dirección de programas de subversión “y” amigo cercano “del expresidente del país altiplánico.

“El ciudadano cubano Carlos Rafael Zamora Rodríguez es un alto funcionario que hasta hoy pertenece a la Dirección de Inteligencia de Cuba y es conocido que es un agente que se especializa en dirigir programas de penetración, influencia y subversión en países del mundo que sean de interés geopolítico para Cuba “, dice el oficio enviado al ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua.

Bustamante también mencionó, en su oficio, que en el Cusco se ha advertido la presencia del Movimiento al Socialismo- Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-ISP), así como actividades del movimiento Runasur, ambos vinculados al expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Morales fue declarado persona no grata por la citada comisión por “su negativo activismo político en el Perú”, desde julio pasado.

INTELIGENCIA

La advertencia de una intromisión foránea en desmedro de la soberanía nacional en un país de Sudamérica no es de ahora y menos si Cuba, que tuvo a Fidel Castro en el poder por 49 años, está detrás.

En 1994, Castro estrechó sus vínculos con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, para una alianza estratégica, que terminaría afectando la estabilidad del país bolivariano, según una publicación del portal Infobae. “Es que la dictadura cubana envió a miles de agentes a administrar las estructuras de poder de Caracas: servicios de inteligencia, fuerzas armadas, sistema sanitario, economía”, señala el portal citado, que luego se pregunta: “¿Castro vio en Chávez la persona ideal para financiar su esperanza de una América Latina comunista? Es posible. Tanto que usó su dinero casi a voluntad “.

En diciembre del 2018, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció que Cuba exportaba sus “mecanismos de terror” a Venezuela y llevó “a la superficie los mecanismos de terror y represión” que “utiliza contra su propia gente y exporta silenciosamente al resto de la región “.

Las fuerzas de espionaje de la dictadura cubana también actuaron en el Ecuador de Rafael Correa, situación que se fue diluyendo con la llegada de Lenín Moreno al poder.

Opiniones

Sobre el tema, el excanciller Luis Gonzales Posada dijo a Correo que el ministro Maúrtua debería acudir al Congreso para explicar el nombramiento de Carlos Rafael Zamora como embajador de Cuba en el Perú. “Se trata de alguien que más que un diplomático es un agente de inteligencia de Cuba. El canciller debe explicar porqué se le ha dado el beneplácito, lo cual a mí no me extraña porque es la nueva línea que ha adoptado la Cancillería, desde el momento que reconoció como presidente al dictador Nicolás Maduro y no dijo ni una sola palabra ante los actos de represión en Cuba “, indicó Gonzales Posada.

Señaló que dicho nombramiento estaría vinculado al denominado Foro de Sao Paulo, que busca influir en la región latinoamericana con ideología izquierdista.

Por su parte, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackay considera que Zamora es un personaje vinculado al sector de inteligencia en su país. Dijo que el canciller Maúrtua está en la obligación de brindar explicaciones por su acreditación. Sobre la presencia de agentes de inteligencia cubana en países de la región, manifestó que esta es una práctica muy conocida y que le ha permitido a dicho país lograr “un empoderamiento en América Latina, influenciando en los países en donde ha colocado a sus actores de inteligencia cubano-comunista “. “No deberíamos asombrarnos que Cuba lo haga, lo que nos asombra es que, por más gobierno de izquierda que el Perú tenga, un canciller que había dicho que llevaría adelante una política exterior de pulcritud, está haciendo exactamente todo lo contrario”, manifestó.

