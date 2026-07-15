La presidenta electa, Keiko Fujimori Higuchi, recibió este martes la visita del embajador del Reino de Marruecos en el Perú, Amín Chaoudri, quien le entregó un mensaje de felicitación enviado por el rey Mohammed VI tras su victoria en la segunda vuelta electoral. El encuentro se realizó a pocos días de que el Jurado Nacional de Elecciones le entregue sus credenciales oficiales como presidenta de la República para el periodo 2026-2031.

La reunión también sirvió para abordar temas relacionados con la cooperación bilateral entre ambos países. Según informó la Oficina de la Presidenta Electa, ambas partes expresaron su disposición de continuar fortaleciendo los vínculos diplomáticos y de trabajo conjunto.

En la carta enviada por el rey Mohammed VI, el monarca destacó las relaciones de amistad que mantienen Marruecos y el Perú. Asimismo, manifestó su interés en impulsar una nueva etapa de cooperación entre ambas naciones.

“Con esta ocasión, y partiendo de las excelentes relaciones que unen el Reino de Marruecos y la República del Perú, erigidas sobre una sólida amistad, una mutua consideración y unos valores compartidos, quiero expresar a Vuestra Excelencia mi ambición de obrar, de concierto con Vuestra Excelencia, con el objetivo de aportar un nuevo impulso a tales relaciones, llevándolas a un estadio de asociación multilateral, en beneficio de ambos pueblos amigos”, señala la misiva.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió al embajador del Reino de Marruecos, quien le entregó el mensaje de felicitación de Su Majestad el Rey Mohammed VI, mediante el cual le transmite sus cordiales saludos, sus deseos de éxito y su voluntad de seguir fortaleciendo las… pic.twitter.com/xAR1iQ1ohA — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 14, 2026

Posición sobre el Sáhara Occidental

La Oficina de la Presidenta Electa informó que durante la reunión también se abordó la posición del próximo Gobierno peruano respecto a la integridad territorial del Reino de Marruecos. En ese marco, indicó que se reafirmó el respaldo a la soberanía marroquí sobre sus provincias del sur.

Asimismo, el despacho señaló que la futura administración mantiene su adhesión a la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la cual reconoce el Plan de Autonomía propuesto por Marruecos como parte de los esfuerzos para resolver el diferendo sobre el Sáhara Occidental.