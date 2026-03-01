Las tensiones entre Israel, Estados Unidos e Irán siguen en aumento tras los bombardeos ejecutados el último sábado por fuerzas israelíes y estadounidenses contra territorio iraní, acción en la que falleció el ayatolá Alí Jameneí, líder supremo del país. Como represalia, Irán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos, además de impactar objetivos en países del Golfo y distintas ciudades israelíes.

Frente a este escenario, surge la preocupación por la situación de los connacionales que residen en los países involucrados en el conflicto, especialmente considerando que en Israel vive una numerosa comunidad peruana.

En ese contexto, el embajador del Perú en Israel, Javier Sánchez-Checa Salazar, informó en una entrevista con TV Perú que, hasta el momento, ningún ciudadano peruano ha fallecido ni resultado herido a causa de los bombardeos registrados en ese país.

“Afortunadamente, no se registran ni víctimas ni heridos entre la comunidad peruana, que se encuentra a buen resguardo y en perfecta comunicación con la embajada y el servicio consular para estar atentos a cualquier requerimiento”, manifestó.

Sánchez-Checa precisó que alrededor de 3500 peruanos con doble nacionalidad “distribuidos en diferentes ciudades del centro y norte de Israel”, han resultado ilesos hasta el momento.

“Muchos de ellos viven en Tel Aviv y otro tanto en Jerusalén. Los ataques son masivos, sino que el escudo y las armas de defensa israelíes han impedido que lleguen a las ciudades donde viven peruanos. Desafortunadamente, ya se conoce que ha habido dos impactos directos, uno en Tel Aviv y otro en Jerusalén, con víctimas, pero no hay víctimas peruanas”, expresó.

El diplomático señaló que mantiene una comunicación permanente con los peruanos residentes en Israel y explicó que sus principales esfuerzos se han centrado en ubicar a los connacionales que han quedado “varados” en ese país.

“Nos enfocamos principalmente a los varados, es decir, aquellos turistas peruanos o que por trabajo se encontraban en Israel y fueron sorprendidos con el inicio de las hostilidades. Son nuestra primera prioridad para ver la forma, cuando las cosas estén un poco más calmadas, de transportarlos a la frontera”, sostuvo.

En ese sentido, Sánchez-Checa destacó que se ha logrado ubicar a 12 connacionales en esa situación; sin embargo, precisó que aún no se ha podido atender sus requerimientos debido a que Israel se encuentra bajo una inamobilidad de 48 horas.

“Tenemos ya localizado un grupo de aproximadamente 12 turistas: una familia que está en Jerusalén; una señora que está con sus familiares en Ramla, pero había viajado de turismo en una ciudad donde hay muchos peruanos; y el caso de un peruano que está en España y que está temeroso por la vida de sus hijos menores y está pidiendo la forma de que puedan ser evacuados”, indicó.

“Por el momento, no podemos avanzar con ello, porque estamos todavía dentro del marco de las 48 horas del estado de emergencia total. Hoy, que es un día laborable para Israel, las actividades han sido suspendidas, al igual que los colegios, las universidades. La ciudad está paralizada, y la gente, que es muy ordenada aquí, [están] cerca a sus casas y cerca a los refugios, en caso se activen nuevamente las alarmas”, agregó.

También, señaló que, de continuar escalando el conflicto, los connacionales podrían ser trasladados bajo resguardo por vía terrestre hacia las fronteras con Jordania o Egipto, desde donde se gestionaría su retorno al Perú.

“En realidad, el espacio aéreo está completamente cerrado, al igual que en los países vecinos. En el caso de los turistas, están los pasos terrestres abiertos, pero aún es muy prematuro hablar con ellos. Hemos conversado, pero tomar una decisión lo haremos a partir de mañana y, de ser el caso, podríamos hacer un operativo para escoltarlos hasta la frontera, ya sea con Jordania o ya sea con Egipto, para que ellos puedan tomar un vuelo con destino hacia el Perú”, destacó.

Finalmente, el embajador señaló que habría cerca de 30 peruanos en territorio iraní y explicó que las gestiones correspondientes están siendo asumidas por el embajador del Perú en Turquía, quien tiene a su cargo la atención consular en ese país.

“Nuestra embajada en Turquía, que es la responsable de monitorear la situación de los connacionales ahí, tengo entendido que ya, a través de su personal consular, tienen un listado. Tengo entendido que son muy pocos, no me atrevería a dar una cifra [...] Tengo entendido también que ya los tienen ubicados en caso necesiten evacuar en forma urgente”, enfatizó.

“No tengo la cifra exacta a la mano [de peruanos en Irán], pero me parece que no exceden de 35 a 40, hay muy poco. Nosotros no tenemos embajada en Irán y el responsable de los temas de protección de nuestros conciudadanos ahí es nuestro embajador en Turquía, que se encuentra operativo al 100%, tengo entendido que está en estos momentos haciendo todas estas gestiones para ayudar a los conciudadanos peruanos atrapados ahí”, finalizó.