El presidente interino José María Balcázar sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro. El diplomático se presentó junto a un equipo de representantes de la cancillería estadounidense.

Desde Presidencia se informó que el diálogo sirvió para afianzar los vínculos de cooperación entre ambas naciones. También se reafirmó el compromiso mutuo en asuntos de interés común para el desarrollo y la estabilidad regional.

Tras el encuentro, el propio Navarro tomó la iniciativa de compartir en X una imagen junto al mandatario. La acompañó con un mensaje directo hacia el gobierno peruano.

"Les ofrecemos nuestra mano franca. / We extend a sincere hand." — Embajador Navarro (@USAmbPeru) February 20, 2026

“Les ofrecemos nuestra mano franca”, escribió el embajador en su cuenta de la red social.

El gesto diplomático se suma a la postura ya anunciada por el Departamento de Estado a través de su Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Desde esa dependencia señalaron que Washington mantendrá una colaboración constructiva con el gobierno de Balcázar durante el período de transición previo a las elecciones del 12 de abril.

“Seguirá trabajando de forma constructiva con el gobierno peruano”, indicó la representación diplomática estadounidense en el comunicado oficial.

El respaldo de Washington también contempla el acompañamiento en temas de estabilidad y seguridad. Ambas áreas fueron destacadas como prioridades compartidas de cara al proceso electoral.