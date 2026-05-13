M&T Corporation del Perú SAC, empresa contratada por la ONPE para la auditoría del sistema informático de las elecciones generales de 2026, negó tener responsabilidad en los problemas técnicos reportados el pasado 12 de abril en distintos centros de votación.

Sus representantes precisaron a RPP que su labor fue exclusivamente preventiva y previa a la jornada electoral, enfocada en la seguridad de los sistemas, sin incluir soporte técnico operativo de los equipos durante el día de la votación.

Eric Morán Añasco, representante de la empresa, señaló que las fallas reportadas en impresoras y el desabastecimiento de insumos no constituyen incidentes de seguridad de la información.

Según explicó, dichos inconvenientes corresponden a un servicio de soporte técnico o mesa de ayuda que no está incluido en su contrato, ya que su labor se enfocó en la detección de vulnerabilidades en el código fuente y en la ejecución de pruebas de seguridad antes de que los sistemas entraran en producción.

“Si por ejemplo no imprime la la impresora, si el software por ahí no me puede loguear, eso lo atiende mesa de ayuda, el Help Desk. Pero cuando hay un incidente de seguridad quiere decir que se ha roto un principio de la información con confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Recién cuando alguno de esos tres componentes se ve comprometido, eso constituye un incidente de seguridad de la información y eso no ocurrió“, sostuvo Morán Añasco.

El representante de la firma afirmó que la auditoría ejecutada entre noviembre y abril permitió identificar más de 6,000 observaciones en los sistemas de cómputo y de asistencia electoral de la ONPE.

“Los representantes confirmaron que, mediante una adenda recientemente firmada, realizarán una auditoría de integridad al 100% de las actas una vez que la ONPE finalice el conteo oficial de los votos”, manifestó.

Asimismo, señaló que las observaciones consideradas críticas —aquellas que, tras un análisis de riesgos, podrían haber afectado la voluntad popular— fueron informadas de manera oportuna y corregidas por la institución electoral hasta dos días antes de la jornada de votación.

“Los hallazgos críticos, los que sí comprometían o podían comprometer, porque hay que decirlo en base a una probabilidad, siempre se hace un análisis de riesgos, fueron corregidos [...] nosotros hemos acompañado hasta antes de la elección”, enfatizó Morán Añasco.

La empresa también se refirió a un reportaje del programa Cuarto Poder sobre una sanción de inhabilitación por 11 meses impuesta en 2016 por el tribunal del OSCE, tras la presentación de información inexacta.

Al respecto, Eric Morán Añasco reconoció la existencia de la resolución, aunque la consideró injusta, y defendió la trayectoria de 19 años de la empresa. Asimismo, explicó que la reducción a dos trabajadores en planilla responde a una reestructuración de su modelo operativo.

“El modelo de negocio ya cambió. A raíz de la pandemia ha cambiado. Nosotros antes de pandemia hemos tenido oficinas físicas un montón. Incluso hemos llegado a tener hasta 25 empleados en planilla”, refirió.