La Presidencia de la República confirmó que el empresario chino Zhihua Yang ingresó en cuatro ocasiones a Palacio de Gobierno, aunque negó que se haya reunido con el presidente José Jerí o con ministros de Estado.

Así lo informó el secretario general del Despacho Presidencial, Benito Villanueva, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

Zhihua Yang.

Benito Villanueva detalló que Zhihua Yang visitó Palacio los días 24 de octubre, 12 y 29 de diciembre, y 5 de enero de 2026, mientras que otro ciudadano chino, Ji Wu Xiandong, lo hizo en diciembre de 2025 y enero de 2026.

Según indicó, los ingresos fueron autorizados por el área de comunicaciones y, de acuerdo con los registros oficiales, no existieron reuniones con el mandatario, ministros o viceministros.

El funcionario evitó precisar qué autoridades se reunieron con los empresarios dentro de Palacio y admitió no contar con información sobre el registro de visitas a la residencia presidencial, al tratarse de un ámbito privado.

Asimismo, señaló que los empresarios acudieron únicamente para actividades preparatorias del Día de la Amistad Perú-China y reconoció debilidades en el sistema de control de ingresos, las cuales -dijo- vienen siendo corregidas mediante un mayor intercambio de información con otras entidades del Estado.