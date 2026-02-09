El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara, informó que los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong aceptaron acudir a declarar sobre las reuniones que mantuvieron con el presidente José Jeri entre diciembre de 2025 y enero de este año.

“Tenemos la comunicación con su personal. Nos dijeron que se iban a venir. Esperemos que así sea”, declaró a la prensa.

Si bien los citados acudirán voluntariamente este miércoles 11 de febrero al Parlamento, Vergara Mendoza enfatizó la necesidad de que la comisión cuente con facultades investigadoras para exigir la asistencia de quienes se nieguen a colaborar.

La Comisión de Fiscalización dispuso que Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong sean interrogados desde las 2:00 p. m. en la sala 1 ‘Carlos Torres y Torres Lara’, ubicada en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso, en el centro de Lima.

Los empresarios chinos deberán señalar desde cuándo y en qué circunstancias conocen al jefe de Estado, además de detallar el rol que cumplen en la promoción de inversiones o proyectos de concesión con el Estado peruano.

También se les preguntará si el presidente mostró algún interés particular en los rubros de su actividad empresarial y si, tras las reuniones, se elaboraron documentos que formalicen compromisos asumidos, entre otros aspectos.

La investigación en el fuero parlamentario se centra en una reunión no registrada que José Jerí sostuvo con los empresarios Zhihua Yang y Ji Wu Xiadong el 26 de diciembre de 2025, en un chifa de San Borja, y en un segundo encuentro, también no registrado, con Zhihua Yang el pasado 6 de enero en el local de Market Capón, ubicado en el centro de Lima.