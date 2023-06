Dos empresarios revelaron que entregaron aportes de campaña durante la etapa electoral de la presidenta Dina Boluarte. Uno facilitó alojamiento a 80 personas, mientras que el otro entregó 50 mil soles. Ambos aseguraron que les prometieron un ministerio para cada uno.

El primer empresario, según reveló Panorama, fue identificado como Atilio Vernazza. Este aseguró haber gestionado con el dueño de un hotel el alojamiento, por al menos 20 días, para alrededor de 80 ciudadanos que apoyaron a Dina Boluarte.

“Le dimos alojamiento a un mínimo de 80 persona en el cono norte, en Los Olivos. Dina Boluarte era la coordinadora, ella nos pedía lo que teníamos que hacer y nosotros le reportábamos a la señora Cristina La Torre”, dijo a Panorama.

“Estamos hablando de algo de 48 mil soles porque cada habitación, la tarifa de un ciudadano es de 30 soles la noche y ahí hemos tenido a 80 hermanos de la provincia. Por 20 días, 48 mil soles, así es”, agregó.

La irregularidad está en que el uso de este hospedaje nunca fue registrado en la lista de aportes ni donaciones de la campaña de Boluarte. Tras esto, según Atilio, le “ofrecieron un ministerio y apoyo”.

“Yo dije ya pues bienvenido. (Esto no se cumplió) Decepcionado sí, porque son personas profesionales y ofrecen algo que, estando el poder, no cumplen”, sentenció.

También le ofrecieron un ministerio

El dominical también obtuvo la declaración del ya conocido empresario Carlos Bustíos, quien detalló aquel financiamiento de 50 mil soles que asegura haber entregado.

“Me ofrecieron el Ministerio de Educación a pesar de que no estaba preparado (¿Quién le promete eso?) La señora Dina Boluarte (...) yo dije que no estaba preparado porque no iba a saber qué hacía un ministro, pero que no me preocupe que ella me iba a poner asesores externos - (¿Esa promesa se la dieron después de entregar los 50 mil soles?) - Sí y Víctor Torres (amigo de la familia Boluarte) me lo vuelve a recalcar”, dijo.

Comunicado de Presidencia

“La señora presidenta Dina Boluarte en su condición de candidate no tuvo información respecto al uso de un hotel. No conoce Atilio Vernazza ni a Cristina La Torre”, precisa un comunicado.