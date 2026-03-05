El Gobierno anunció un conjunto de medidas, durante una conferencia de prensa, para paliar el desabastecimiento de gas tras la deflagración de una tubería en Cusco.

La presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Denisse Miralles, sostuvo que las empresas e industrias tendrán autorizado el uso de energías alternativas de forma temporal. Según indicó, el servicio de gas natural se reestablecería en catorce días.

Decisiones

Según detalló la primera ministra, se emitirá un decreto supremo para el uso inmediato de recursos como el diésel, el GLP y otros durante el periodo de contingencia.

En esa línea, añadió que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) establecería las medidas regulatorias transitorias para el sector empresarial.

“El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) suspenderá temporalmente las acciones de fiscalización para las empresas que opten por este cambio de combustible”, añadió.

​También precisó que Osinergmin ha supervisado en grifos de establecimientos y combustibles “que no se haya realizado malas prácticas de incremento de precios”.

“Hemos actuado desde el primer momento, no es algo causado por algún tipo de falta u omisión (del Estado). Nuestra prioridad ahora es restituir el servicio por el impacto económico (que genera y que) podría agravar la situación”, afirmó.

En otro momento, Miralles afirmó que el plazo de contingencia de catorce días podría disminuir. “Lo positivo es que, al estar ya en la zona, podemos tener un plan de acción acelerado para reducir ese tiempo estimado”, sostuvo.

El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, también se pronunció. Durante el encuentro con la prensa, aseguró que “todo está completamente controlado”

“No va a faltar GLP, no va a faltar gasolina. En el gas natural elegimos entre 100 000 hogares o 300 000 taxistas, o uno u otro, no podemos darles a todos. Tiene que entenderse que esta tubería ha tenido un problema muy serio”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, informó que su cartera se ha reunido con los gremios de transporte convencional. Ello luego que se anunciara un paro de transportistas para hoy.

“En la reunión los hemos exhortado a que comprendan la situación. Ha ocurrido una emergencia, algo inesperado. Hacemos un llamado porque no ha estado en la cabeza de nadie poderlo anticipar o que supiéramos que fuese a ocurrir (la emergencia)”, indicó.

Agregó que el ministerio les aseguró que va a “mantener el monitoreo permanente de la situación y que se evaluará implementar medidas complementarias”.