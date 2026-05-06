El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde este jueves 7 de mayo se registrará un incremento en la velocidad del viento en diversas regiones del país, incluyendo Arequipa.

De acuerdo al Aviso N° 173, se prevén vientos con velocidades próximas a los 38 km/h en la sierra sur. En el caso de Arequipa, la afectación será en las zonas altas de las provincias de Arequipa y Caylloma. La medida se establece para este jueves 7 de mayo.

COSTA

Respecto al Aviso N° 172, advierte incremento de la velocidad en la costa, de moderada a fuerte intensidad. Esta situación podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal. Se estima este fenómeno entre el jueves 7 y viernes 8 de mayo.

Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de niebla, neblina y lloviznas dispersas, especialmente en zonas cercanas al litoral, especialmente durante la madrugada.

En este caso, se esperan vientos con velocidades próximas a los 23 km/h en la costa sur. En costas arequipeñas, Islay, Camaná y Caravelí serán las provincias involucradas.

Ante este panorama, INDECI instó a la población asegurar los techos y los largueros a las paredes, reforzar los vidrios de las ventanas, así como permanecer alejado de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y estructuras afectadas por el viento.