Un sujeto ha sido condenado a pasar más de una década en la cárcel. El hombre violentaba sexualmente a una adolescente, cuando iban en un auto intentó besarla a la fuerza, días después la menor seguía soportando la pesadilla, ya que le realizaba tocamientos indebidos. Intentó callarla ofreciéndole dinero.

Grave delito

La Fiscalía Superior Mixta de Nasca a cargo de la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio, logró que se confirme en segunda instancia la sentencia condenatoria de 13 años, 02 meses y 24 días de pena privativa de la libertad efectiva contra Eduardo Jesús Berrocal Guillén, responsable del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento, en agravio de una menor de 15 años.

De acuerdo con la tesis fiscal, los actos ocurrieron en julio de 2023 en el sector Santa Isabel, en la provincia de Nasca. El 22 de julio, el sentenciado intentó besar de forma intempestiva a la menor mientras se trasladaban en su vehículo. Posteriormente, el 25 de julio, Berrocal Guillén aprovechó que la agraviada se encontraba sola en su habitación para realizarle tocamientos indebidos.

Incluso, en una segunda oportunidad ese mismo día, el sentenciado ingresó nuevamente al dormitorio de la menor tras retirar el cerrojo de la puerta, aprovechando que su pareja se encontraba bañando a su mascota en otra zona de la vivienda. Tras los hechos, el agresor intentó silenciar a la víctima ofreciéndole dinero y pidiéndole que no contara lo sucedido.

La Sala de Apelaciones de Nasca, tras el reexamen de la sentencia de primera instancia, concluyó que existen suficientes elementos de prueba que acreditan la responsabilidad penal del condenado.

Cabe precisar que el caso en primera instancia fue sustentado por el Dr. Alejandro Meléndez Curasi, logrando la condena inicial el 30 de octubre de 2025.

Además de la pena de cárcel, el sentenciado deberá pagar la suma de S/ 5,000.00 soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada y será sometido a un tratamiento terapéutico especializado.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO