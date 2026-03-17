Un efectivo de la Policía Nacional del Perú fue intervenido y detenido la madrugada del 15 de marzo dentro de las instalaciones del Campo Ferial de Ica, lugar donde se realizaban las actividades del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña 2026 (FIVI), tras ser denunciado por presuntos actos de connotación sexual contra una joven de 25 años.

Delito investigado

El intervenido fue identificado como Miguel Vallejos (32), quien habría realizado presuntos tocamientos indebidos contra la agraviada identificada con las iniciales A.C.V.M.. Según la información policial, el hecho se habría registrado alrededor de la 1:40 de la madrugada, momento en que la víctima alertó a los agentes que brindaban seguridad en el evento ferial.

De acuerdo con el acta de intervención policial emitida por la División de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Ica, el caso fue tipificado como presunto delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

El hecho fue puesto en conocimiento de la fiscal de turno Fiorella Aguilar Hernández, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Ica, quien estará a cargo de dirigir las investigaciones.

Asimismo, mediante un oficio policial se solicitó al Centro de Emergencia Mujer (CEM) de la comisaría de Ica la designación de personal especializado para brindar atención social y asesoramiento a la agraviada.

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