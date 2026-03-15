Un operativo policial permitió la captura de un sujeto acusado de sustraer palmeras de dátiles en el distrito de Santiago. La intervención se realizó la noche del 12 de marzo, aproximadamente a las 10:30 p.m., a la altura del kilómetro 316, donde agentes de la Comisaría PNP de la jurisdicción lograron ubicar y detener al presunto implicado.

Robo agrario

El intervenido fue identificado como Fernando Carlos Kong Martínez, quien es investigado por su presunta participación en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado.

Durante la acción policial se logró recuperar un total de sesenta y cuatro (64) palmeras de dátiles que habrían sido sustraídas previamente. El valor estimado de las especies asciende a aproximadamente veinte mil soles, constituyendo un perjuicio económico considerable para la empresa agraviada ATOS.

Tras ser reducido por los efectivos, el detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias e investigaciones conforme a ley.

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