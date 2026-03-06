Un cambista fue víctima de un asalto a mano armada en la urbanización La Palma, en la provincia de Ica, donde delincuentes le arrebataron aproximadamente 45 mil soles cuando intentaba ingresar a su vivienda. El hecho, ocurrido el 4 de marzo, motivó un rápido operativo policial.

Grave delito

Según la información policial, la víctima, identificada con las iniciales F.H.J.T., se dedica a la distribución y manejo de dinero en efectivo. El hombre fue interceptado por dos sujetos encapuchados que portaban gorras para ocultar su identidad y que lo amenazaron con armas de fuego para obligarlo a entregar el dinero que llevaba consigo.

Tras cometer el asalto, los delincuentes huyeron del lugar con rumbo desconocido. Sin embargo, el agraviado acudió inmediatamente a denunciar el hecho, lo que permitió a la Policía Nacional desplegar un operativo en diversos puntos de la ciudad con el objetivo de ubicar a los responsables.

Intervención policial

Como parte de las acciones de control y vigilancia, la Región Policial Ica, a través del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI), informó sobre la desarticulación de una presunta banda delictiva, integrada por cuatro personas implicadas en el presunto delito contra la seguridad pública – fabricación, comercialización, uso o porte de armas en agravio del Estado Peruano, además de su presunta participación en delitos de robo agravado bajo las modalidades de “marcaje” y “reglaje”.

En conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la División de Investigación Criminal, el jefe de la Divincri Ica, coronel PNP Walter Ponce Paucarmayta, informó que los intervenidos serían integrantes de una presunta banda criminal denominada “Sombras Norteñas”, dedicada al marcaje y reglaje de personas que retiran dinero en entidades bancarias.

“La División de Investigación Criminal el día 4 de marzo ha logrado la desarticulación de una banda dedicada al marcaje y reglaje, quienes se posicionaban sobre las diferentes entidades bancarias a fin de visualizar a sus potenciales víctimas”, declaró el oficial ante los medios de comunicación.

El coronel explicó que este tipo de organizaciones delictivas opera observando a personas que realizan retiros de grandes sumas de dinero para luego seguirlas y asaltarlas minutos después. “En las últimas semanas se han presentado en la provincia de Ica denuncias por robos de cantidades de dinero entre 40 mil, 50 mil hasta 60 mil soles, donde estas personas contaban incluso con la participación de una fémina”, precisó.

Detalló que la intervención se realizó el 04 de marzo de 2026, aproximadamente a las 7:00 de la noche, en la calle Camino Real (La Victoria), en la ciudad de Ica, cuando personal policial tomó conocimiento de que los implicados se desplazaban en un mototaxi de placa D9Q-0060, color verde, presuntamente con la intención de perpetrar un hecho delictivo.

Tras la intervención y registro vehicular, los agentes hallaron un arma de fuego tipo pistola marca Grand Power 380, abastecida con diez municiones, además de diez municiones adicionales, por lo que se procedió a la detención de José Manuel Acasiete Acasiete de 25 años, Víctor Adriano Benjamín Rivas Serquen (28), Bruno Leonardo Ventura Cárdenas (22) y Camila Denis Durand Varona (23).

De acuerdo con la información policial, tres de los detenidos serían naturales de la región Piura, mientras que uno es de Ica. Entre ellos figura Rivas Serquien, conocido con el alias de “Vitochu”, quien registra antecedentes y habría cumplido anteriormente una condena en un establecimiento penitenciario.

El jefe policial señaló que, las investigaciones preliminares indican que los presuntos integrantes de la banda cumplían diferentes roles dentro del esquema delictivo, desde la vigilancia en los exteriores de los bancos hasta el seguimiento y posterior interceptación de las víctimas.

“En la visualización de los videos que nos proporcionan diversas entidades y cámaras de seguridad se puede observar claramente las coordinaciones que realizan estas personas. Cada uno cumple diferentes roles”, explicó el coronel Ponce.

Según la policía, el arma incautada durante la intervención presentaba el número de serie erradicado, por lo que será sometida a pericias balísticas para determinar si fue utilizada en otros hechos delictivos. Asimismo, las autoridades investigan la procedencia del mototaxi utilizado por los detenidos y el posible vínculo con su propietario, mientras que los teléfonos celulares serán analizados para obtener información que permita esclarecer otros delitos similares.

