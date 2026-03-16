Ayer se llevó a cabo el Gran Corso y Concurso de Carros Alegóricos, el acto que puso fin al 61° Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI 2026), consolidándose como una de las celebraciones culturales y tradicionales más importantes de la región. Esta festividad, que se desarrolla cada año durante los primeros días de marzo, es una expresión del arraigo vitivinícola y la riqueza cultural de la zona, reuniendo a cientos de artistas, instituciones y público en general en un espectáculo lleno de color, música, creatividad y tradición.

Tradición por generaciones

El desfile inició con el paseo del pabellón nacional, liderado por el alcalde provincial de Ica, Ing. Carlos Reyes, quien resaltó la importancia de mantener vivas las tradiciones y fortalecer la identidad local. Participaron diversas instituciones públicas y privadas, agrupaciones culturales, academias de danza y grupos costumbristas, además de la presencia de reinas extranjeras y exreinas del festival que sumaron diversidad al pasacalle.

Delegaciones de distintas municipalidades distritales y provinciales también formaron parte del recorrido, entre ellas la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, aportando dinamismo y color a las calles de la ciudad.

Durante el evento, las comparsas y carros alegóricos recorrieron las principales avenidas mostrando alegorías inspiradas en la vendimia, la producción de vino y pisco, así como en las raíces culturales de Ica. El público disfrutó de espectáculos de música y danza que destacaron el talento de los participantes y la pasión por las tradiciones locales. Este tipo de actividades forma parte del amplio programa de la vendimia, que incluye desde la tradicional pisa de uva hasta ferias gastronómicas y artísticas que se realizan en toda la región durante la temporada.

Asimismo, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica participó en el corso del FIVI 2026 con el objetivo de promover la participación ciudadana y concientizar a la población sobre la importancia de acudir a votar en las próximas elecciones programadas para el 12 de abril.

El gran cierre estuvo marcado por el carro alegórico de la Reina de la Vendimia 2026, Camila Gonzales Uculmana, que desfiló entre aplausos y música, simbolizando el broche final de un festival que se celebra desde hace más de seis décadas con la finalidad de promover la actividad vitivinícola y el turismo regional. La culminación de este corso no solo significó el final de las actividades oficiales, sino también una reafirmación del orgullo iqueño por su identidad cultural y productiva, consolidando a la Vendimia como un evento de carácter internacional que atrae a visitantes de diversas partes del país.

Cabe señalar que, el segundo viernes de marzo de cada año es declarado feriado no laborable en todo el departamento de Ica para conmemorar esta tradicional festividad vinculada a la cosecha de la uva y a la actividad vitivinícola de la región. La disposición se sustenta en la Ley N.º 16904, que modifica el artículo 1° de la Ley N.º 15505, normativa que establece oficialmente esta fecha como día festivo regional.

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