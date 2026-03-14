La provincia de Ica vive uno de los momentos más importantes de su calendario festivo con la celebración del día central del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI 2026), jornada que congregó a miles de iqueños y turistas en el campo ferial y en distintas actividades programadas en la ciudad.

Fiesta de la uva

El segundo viernes de marzo de cada año es declarado feriado no laborable en todo el departamento de Ica para conmemorar esta tradicional festividad vinculada a la cosecha de la uva y a la actividad vitivinícola de la región. La disposición se sustenta en la Ley N.º 16904, que modifica el artículo 1° de la Ley N.º 15505, normativa que establece oficialmente esta fecha como día festivo regional.

Las actividades protocolares comenzaron ayer desde tempranas horas. A las 9:00 de la mañana se celebró una misa de acción de gracias en la Iglesia San Francisco de Ica, ceremonia religiosa que reunió a autoridades y ciudadanos.

Posteriormente, a las 10:00 de la mañana se realizó la procesión del Pabellón Nacional, cuyo recorrido partió desde la iglesia por la avenida Municipalidad hasta llegar a la Plaza de Armas de Ica.

En la plaza principal se llevó a cabo el izamiento del Pabellón Nacional a las 10:15 de la mañana, seguido de la sesión solemne programada para las 10:45 a. m. en el salón consistorial del Palacio Municipal de Ica.

Durante el día central, el campo ferial y los distintos espacios destinados a la festividad recibieron una gran afluencia de visitantes que participaron en degustaciones, presentaciones artísticas y actividades tradicionales vinculadas a la vendimia.

El Festival Internacional de la Vendimia Iqueña es considerado uno de los eventos más representativos de la región y cada año reúne a productores, empresarios y turistas en torno a la cultura del vino, el pisco y la uva, productos emblemáticos del sur peruano.

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