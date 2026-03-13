La 61° edición del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI 2026) marcó un hito histórico al incorporar por primera vez la categoría “Reina de la Inclusión”, reconociendo la participación de personas con discapacidad en el tradicional certamen.

Tradición local

En esta ocasión, la Srta. Haydee Lucero Medina Ccoñas, representante de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED – Ica), fue coronada dentro del festival, en un acto organizado por la Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Gerencia de Desarrollo Social.

La inclusión en el certamen no se limita a un reconocimiento simbólico, sino que refleja un compromiso con la igualdad de oportunidades y la visibilización de las personas con discapacidad en la sociedad. Según destacaron los organizadores, esta iniciativa busca abrir espacios que antes no existían y promover un Ica más inclusivo y accesible.

“El reconocimiento a Haydee Lucero representa igualdad, oportunidades y el compromiso de construir una sociedad verdaderamente inclusiva”, señalaron desde la Municipalidad Provincial de Ica.

Con esta nueva categoría, el FIVI no solo celebra la tradición y cultura vitivinícola de la región, sino que también refuerza valores de diversidad e inclusión.

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