La regidora de Ica, Silvia Bertolotti, informó sobre el lanzamiento del videoclip “Comparsa Iqueña”, una iniciativa que busca involucrar a niños y jóvenes en la celebración de la Vendimia iqueña y preservar esta importante tradición cultural. En su mensaje, Bertolotti destacó la importancia de enseñar a las nuevas generaciones el valor de las costumbres locales.

Tradición por generaciones

“Hay personas que siguen fomentando nuestras tradiciones, transmitiéndolas a los niños y jóvenes. Es la esencia de los iqueños, para que ellos puedan sentir ese amor hacia su tierra, porque, tarde o temprano, esto quedará en las generaciones futuras”, señaló la regidora.

El videoclip, que se presenta como una herramienta de difusión, tiene como objetivo llegar a un público más amplio, tanto en Ica como fuera de la región.

“Este video es para permitir que llegue a más personas, a más iqueños, y que los padres de familia puedan inculcar a sus hijos el valor de vivir las tradiciones, como la pisa de uva, que se puede disfrutar en las bodegas vitivinícolas”, añadió Bertolotti.

La regidora también hizo énfasis en la colaboración con Larry y Sully para la creación de este video, que refleja el amor por Ica y, en particular, por la Vendimia.

“Para nosotros, la Vendimia es algo que amamos desde hace muchos años, y trabajamos mucho para que los niños y jóvenes sean el legado para las futuras generaciones, para que puedan vivir la música, cantarla y sentirla”, expresó.

Uno de los logros más significativos del proyecto es el crecimiento en la participación de los niños. “Cada año llegan más niños a ser parte de la comparsa. Empezamos con 14 niños, luego fueron 25, y ahora contamos con 86 menores que participan en la comparsa de la Vendimia, provenientes de todos los colegios de la provincia de Ica”, se indicó.

Por último, la regidora invitó a la comunidad a compartir el videoclip para ampliar su alcance. “La Vendimia se vive en todo Ica, en sus campiñas. Los invitamos a compartir el video, para que más gente lo vea y lo escuche”, concluyó.

