La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, fue blanco de una controversia tras la difusión de un audio en el que se le escucha referirse a una eventual convocatoria solo de elecciones presidenciales en caso proceda una vacancia contra Pedro Castillo.

En la grabación, se le escucha a Alva señalar que, desde la Comisión de Constitución, que preside Patricia Juárez (FP), el tema habría sido abordado con miembros del equipo de trabajo tras la postura manifestada por constitucionalistas.

“Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo. Estamos mil veces más arriba. El mismo García Belaunde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales que el Congreso no se va. Nosotros sacaremos un informe con Patricia Juárez que iba a sacar una ley de esa manera. Ya lo tiene listo. Nosotros no tenemos que desaparecer”, dijo la también congresista de Acción Popular (AP).

Asimismo, Alva indicó también que se puede promover una campaña con la postura de expertos que se han mostrado a favor de que los comicios sean solo presidenciales. Además, sostiene que, si la circunstancia se da, ella “tiene que asumir” para luego convocar a elecciones en calidad de presidenta del Congreso. “Pero yo regreso a ser congresista, ni siquiera me quedo o me voy, ya me lo ha explicado la Juárez y toda esa gente “, señaló.

DESCARGO. En conferencia de prensa, la titular del Parlamento señaló que la difusión del registro se dio para “desviar la atención” sobre la presunta entrega de coima al exministro de Transportes Juan Silva.

Alva Prieto sostuvo que en la grabación, que sería de setiembre u octubre de 2021, ella responde a la consulta de una persona sobre la convocatoria a elecciones en caso que Castillo sea destituido. Dijo que explicó lo que señala la Constitución, además de las consultas hechas por la Comisión de Constitución a especialistas.

Recalcó que antes ha señalado que “si para que tenga que salir Castillo nos tenemos que ir todos, nos vamos todos”.