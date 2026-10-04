Lima Metropolitana registró 31 homicidios durante septiembre, la cifra mensual más baja de 2026, según la base del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), actualizada al 2 de octubre.

Descenso

El resultado representa una caída de 45,6% frente a agosto, cuando se contabilizaron 57 casos, y marca el menor registro del año en la capital.

La reducción también se observa al revisar el comportamiento de los meses anteriores.

En enero se registraron 69 homicidios; en febrero, 51; marzo cerró con 65; abril, con 45; mayo, con 54; junio, con 56; julio, con 45; y agosto, con 57.

En setiembre, en cambio, el número descendió hasta 31. El día con más casos fue el 27 de setiembre, con seis homicidios registrados.

Esta caída en Lima se da en medio de una reducción a nivel nacional. En todo el país se registraron 138 homicidios en septiembre, 22,5% menos que en agosto (178) y 24,2% menos que en septiembre de 2025 (182).

De enero a septiembre se contabilizaron 1 566 homicidios, frente a los 1 713 registrados en el mismo periodo del año pasado, lo que representa una reducción del 8,6%.

Sin tregua

Pese a la reducción de los registros, la violencia continúa mostrando su rostro más feroz en las calles de la capital.

Durante las últimas semanas de septiembre, los ataques contra transportistas volvieron a ocupar la agenda policial.

Entre los casos reportados estuvieron el asesinato de un conductor de combi en Lurigancho-Chosica y el crimen de un colectivero en Los Olivos, además de otros ataques armados contra unidades de transporte en Lima y Callao.

Así, aunque Lima cerró septiembre con menos homicidios, los ataques contra transportistas muestran que la violencia persiste y que la respuesta del Gobierno aún está en marcha.

La mayoría de homicidios tiene como antecedente un caso de extorsión.