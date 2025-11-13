El expresidente afronta la etapa decisiva del proceso por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Fotos: Violeta Ayasta/@photo.gec
La audiencia del juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra se desarrolla hoy con la exposición de los alegatos finales. El proceso, que se sigue por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, marca una fase clave antes de la conclusión del juicio.

El tribunal, integrado por los jueces Fernanda Ayasta, Giovani Félix y Andy Junior, escuchará los argumentos del fiscal Germán Juárez y del abogado defensor Erwin Siccha, quienes disponen de una hora y media cada uno para sustentar sus posiciones.

Vizcarra está acusado de solicitar y recibir hasta S/2.3 millones en presuntas coimas de las empresas Obrainsa, Astaldi, ICCGSA e INCOT.

De acuerdo con la acusación fiscal, el dinero habría sido entregado cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, a cambio de favorecer a las constructoras en la adjudicación de las obras públicas mencionadas. El exmandatario ha rechazado los cargos y sostiene que las gestiones realizadas durante su administración fueron legales.

