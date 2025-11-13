La audiencia del juicio oral contra el expresidente Martín Vizcarra se desarrolla hoy con la exposición de los alegatos finales. El proceso, que se sigue por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, marca una fase clave antes de la conclusión del juicio.

El tribunal, integrado por los jueces Fernanda Ayasta, Giovani Félix y Andy Junior, escuchará los argumentos del fiscal Germán Juárez y del abogado defensor Erwin Siccha, quienes disponen de una hora y media cada uno para sustentar sus posiciones.

MIRA AQUÍ LA SEÑAL EN VIVO

Vizcarra está acusado de solicitar y recibir hasta S/2.3 millones en presuntas coimas de las empresas Obrainsa, Astaldi, ICCGSA e INCOT.

De acuerdo con la acusación fiscal, el dinero habría sido entregado cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, a cambio de favorecer a las constructoras en la adjudicación de las obras públicas mencionadas. El exmandatario ha rechazado los cargos y sostiene que las gestiones realizadas durante su administración fueron legales.