La Comisión Permanente del Congreso suspendió este martes la sesión en la que se debatía el dictamen del Proyecto de Ley N.º 14799, que plantea autorizar créditos suplementarios por S/ 9 596 millones. Tras un breve receso, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi anunció que se retomará la discusión a las 9 p. m. luego de la petición del secretario de la Comisión de Presupuesto, Eduardo Castillo quien informó que aún se presentaban demoras técnicas para cargar al sistema parlamentario el articulado y los anexos finales de la propuesta.

Castillo explicó que, tras una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, se culminó la elaboración de la documentación complementaria del proyecto. Sin embargo, señaló que la información no pudo ser habilitada de inmediato en la plataforma prevista debido a problemas técnicos, por lo que se pidió tiempo adicional para que los congresistas puedan revisar el contenido antes de la votación.

Se estima que los documentos estarán disponibles aproximadamente a las 7:30 p. m., lo que permitirá que los parlamentarios conozcan el texto final antes de continuar con el debate a la hora anunciada por el titular del Parlamento.

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¿De qué trata el crédito suplementario?

El Proyecto de Ley N.º 14799 propone autorizar un crédito suplementario de S/ 9 596 millones destinado a financiar inversiones públicas y garantizar la continuidad de servicios del Estado. La iniciativa fue aprobada previamente por la Comisión de Presupuesto el pasado 30 de junio con 28 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención.

El dictamen plantea incorporar recursos adicionales para atender emergencias vinculadas al Fenómeno El Niño y riesgos por desastres agrarios, además de impulsar proyectos prioritarios de los gobiernos regionales y locales. También contempla fondos para acciones de remediación ambiental y compromisos pendientes de distintas entidades públicas.

Entre las medidas incluidas se encuentra el fortalecimiento de instituciones del sector Salud, como el Instituto Nacional de Oftalmología, así como recursos para obligaciones operativas como el pago a docentes del sector Defensa y el financiamiento del proyecto Chavimochic. La propuesta también incorpora disposiciones relacionadas con gratificaciones para trabajadores bajo el régimen CAS y el programa Beca Bicentenario.

Resumen de la última sesión

Antes de abordar el proyecto de crédito suplementario, la Comisión Permanente inició la revisión de las denuncias constitucionales incluidas en la agenda de la sesión.

A las 3:50 p. m., la Comisión Permanente aprobó el informe que planteaba archivar la Denuncia Constitucional 206 contra el expresidente Pedro Castillo, el exjefe del Gabinete Guido Bellido y otros exministros por una presunta infracción constitucional. Posteriormente, también se aprobó el archivo de la denuncia constitucional contra la congresista Lucinda Vásquez por presuntos delitos contra la administración pública.