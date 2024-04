El Pleno del Congreso decidió no inhabilitar para ejercer cargos públicos al exjefe del gabinete ministerial, Aníbal Torres, por presunta infracción constitucional por realizar sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros “sin marco constitucional y legal” y supuestamente azuzar contra el Parlamento durante el gobierno de Pedro Castillo.

El informe que fue aprobado por la Comisión Permanente y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fue mandado al archivo tras no alcanzar la votación necesaria

El proyecto de resolución legislativa, que buscaba acusar constitucionalmente e inhabilitar por diez años de la función pública al expremier, terminó con 55 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones. Se requería dos tercios, es decir, 67 votos. Las legisladoras Martha Moyano, de Fuerza Popular, y Lady Camones, de Alianza para el Progreso, sustentaron la acusación que pretendía inhabilitar al exprimer ministro.

En tanto, el expremier Aníbal Torres ejerció su defensa. “El informe viola la Constitución y busca sorprender la buena fe de los congresistas y los peruanos. Es una falsía”, dijo Aníbal Torres.

Sobre la acusación de supuestamente azuzar contra el Congreso, el extitular de la PCM indicó que estuvo amparado en la libertad de expresión. “ No he transgredido los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución. Por el contrario, he cumplido con el mandato constitucional”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: