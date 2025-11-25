El pleno del Congreso inició el debate de los dictámenes en mayoría y minoría del proyecto de Ley 12255, que propone el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, cuyo monto asciende a más de S/ 257 mil millones.

La sesión es conducida por el vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, e incluirá intervenciones y sustentaciones conforme a los plazos reglamentarios.

Continuará el miércoles 26 y abarca tres leyes clave

La discusión continuará el miércoles 26, fecha en la que también se revisarán:

La Ley de Endeudamiento del Sector Público 2026

La Ley de Equilibrio Financiero 2026

Ambas propuestas ya fueron aprobadas por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República y forman parte del paquete normativo anual que define la política fiscal del Estado.

Reglas del debate según el Reglamento del Congreso

Según el artículo 81, inciso c del Reglamento del Congreso, el debate del presupuesto sigue reglas específicas:

1. Sustentación del presidente de la Comisión de Presupuesto

Debe presentar el dictamen precisando las prioridades del gasto público por sectores. El proyecto requiere mayoría simple del número de congresistas presentes. Si el Congreso no aprueba la ley, entra en vigencia el proyecto enviado por el Ejecutivo, que será promulgado mediante decreto legislativo.

2. Intervención del Poder Ejecutivo

El presidente del Consejo de Ministros expone su posición respecto del dictamen. Luego interviene el ministro de Economía y Finanzas para sustentar el pliego de ingresos.

3. Intervención de los ministros

Cada ministro sustenta los pliegos de egresos, presentando metas, resultados del año anterior y avances del presupuesto del año en curso.

4. Participación de organismos constitucionales

Exponen durante un máximo de 30 minutos:

Presidente de la Corte Suprema

Fiscal de la Nación

Presidente del Jurado Nacional de Elecciones

Defensor del Pueblo

5. Voceros parlamentarios y cierre del debate

Tras estas sustentaciones, intervienen los voceros de los grupos parlamentarios. El presidente del Consejo de Ministros debe manifestar la conformidad o disconformidad del Poder Ejecutivo. Finalmente, se procede a la votación del proyecto.