El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lleva a cabo este viernes la ceremonia oficial de acreditación de los 130 diputados que integrarán la Cámara de Diputados del nuevo Parlamento bicameral. El acto fue programado para iniciar a las 11:00 a.m en el Colegio Médico del Perú, bajo la conducción del pleno del organismo electoral que preside Roberto Burneo.

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Los diputados electos de Juntos por el Perú Ernesto Zunini y Yennifer Paredes son los primeros legisladores en registrar su presencia en el lugar de la ceremonia. Su arribo anticipa el inicio formal de un acto que congregará a los 130 representantes elegidos en los comicios del 12 de abril.

Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

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La legisladora Rosángela Barbarán de Fuerza Popular también acudió a la ceremonia vistiendo un traje naranja. Minutos después fue vista saludando a su colega de Renovación Popular, Norma Yarrow, quien optó por vestir un traje gris.

Fotos: Cesar Campos/@photp.gec

Los diputados electos de Ahora Nación, Indira Huilca y Harvey Colchado también coincidieron en el evento.

Fotos: Cesar Campos/@photp.gec

El líder del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto asistió para recibir su credencial. El exministro es uno de los nuevos rostros políticos de este nuevo Parlamento.

Fotos: Cesar Campos/@photp.gec

Los 130 representantes obtuvieron su mandato en los comicios generales celebrados el pasado 12 de abril. De ese total, 28 fueron elegidos por distrito electoral múltiple y los 102 restantes ingresaron de forma proporcional al número de electores de cada circunscripción.

La entrega de credenciales se sustenta en el acta de proclamación de resultados que el pleno del JNE suscribió el viernes 19 de junio. Ese documento oficial es el que habilita a cada diputado para asumir formalmente el cargo ante el nuevo Congreso.

Con el documento en mano, los legisladores quedan habilitados para juramentar al cargo cuando el Congreso bicameral se instale el próximo 27 de julio. Esa sesión inaugural marcará el inicio formal del periodo legislativo 2026-2031.