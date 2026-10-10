La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado reanuda este sábado 10 de octubre el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. La sesión continúa el análisis de la propuesta que la Cámara de Diputados aprobó parcialmente y que limita la delegación de atribuciones al Ejecutivo a dos materias durante 90 días.

La reunión se desarrolla en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo, por convocatoria del titular del grupo de trabajo, Carlos Mesía Ramírez, de Fuerza Popular. La comisión evalúa el pedido presentado por el Ejecutivo el pasado 29 de agosto, que inicialmente comprendía 66 puntos, de los cuales la cámara baja aprobó 20.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, permanece ausente de la nueva reunión mientras participa en una ceremonia de entrega de títulos de propiedad.

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¿Qué plantearon los ministros?

Durante su participación en la sesión, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez planteó separar a los internos condenados por delitos no violentos de aquellos considerados de alta peligrosidad, con el objetivo de reducir la influencia de las bandas criminales dentro de los penales y favorecer la resocialización. Además, propuso implementar la libertad vigilada después del cumplimiento de la condena para personas sentenciadas por delitos especialmente graves que representen un riesgo para la sociedad.

“Por tanto, una visión que se tiene en la gestión es separar a los no violentos de los violentos en penales especializados”, explicó.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, planteó modificar las normas sobre licencias de armas para evitar que estas autorizaciones sean utilizadas para acumular armamento que luego pueda terminar en manos de organizaciones criminales. En otro momento, propuso incorporar herramientas tecnológicas para rastrear a extorsionadores que utilizan celulares y aplicaciones de mensajería para amenazar a sus víctimas.

“Hay personas que tienen licencias para caza, para deporte, para colección, y pueden tener una cantidad de armas que no tiene límite”, señaló.

Astudillo también pidió facilitar el ingreso de la Policía a puertos concesionados cuando existan indicios de delitos, así como agilizar el acceso a información útil para las investigaciones. Según explicó, las demoras en estos procedimientos pueden dificultar las intervenciones contra el narcotráfico y el tráfico de armas.

“La Policía tiene limitaciones para ingresar a determinados puertos, aun cuando tiene información de contenedores con droga”, indicó.

Finalmente, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, pidió facultades para que Indeci pueda atender directamente a la población durante los primeros 15 días de un desastre, sin esperar a que los gobiernos locales completen los registros para distribuir ayuda. La iniciativa busca agilizar la respuesta ante emergencias como el fenómeno de El Niño y ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

“Lo que nosotros hemos pedido [...] es tener un dispositivo que permita que Indeci de manera excepcional atienda la emergencia de los primeros 15 días”, sostuvo.

Belaúnde también solicitó ampliar los criterios para que las Fuerzas Armadas puedan realizar operaciones contra organizaciones criminales armadas y establecer un marco permanente para el control militar de los accesos y perímetros de los penales. Esta última medida permitiría mantener los controles de seguridad más allá de los estados de emergencia y adquirir equipos especializados.

“Lo que se busca es poder catalogar a los Choneros, al Comando Vermelho, al Tren de Aragua y a organizaciones locales que también ejercen la misma presión y peligrosidad”, manifestó.

¿Qué facultades aprobó la Cámara de Diputados?

La propuesta que llegó al Senado contempla la delegación de facultades al Ejecutivo únicamente en seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, por un periodo de 90 días. Ese alcance es menor al solicitado originalmente por el Gobierno de Keiko Fujimori, que incluyó 66 puntos distribuidos en distintas materias.

El Senado debe evaluar el contenido aprobado por la Cámara de Diputados y continuar el procedimiento legislativo correspondiente. La discusión se centra en determinar qué atribuciones podrá recibir el Ejecutivo para emitir normas dentro del marco de la delegación que finalmente autorice el Congreso.