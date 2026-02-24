El presidente interino José María Balcázar toma juramento hoy a Denisse Miralles, quien asume la conducción del gabinete ministerial en medio de una jornada marcada por versiones sobre la no designación de Hernando de Soto.
La ceremonia se desarrolla en Palacio de Gobierno y marca el inicio de una nueva etapa en el actual gobierno de transición. Sin embargo, el último domingo 22 de febrero, el Despacho Presidencial confirmó oficialmente la designación de De Soto como jefe del gabinete, pero esto no se concretó, pese a que horas antes el mismo economista había confirmado en RPP que juraría como premier y que la ceremonia sería hoy en la tarde.
EN VIVO
Gabinete Miralles
- PCM - Denisse Miralles
- Cancillería - Hugo de Zela (se mantiene)
- Defensa - Luis Enrique Arroyo Sánchez
- Economía - Gerardo López Gonzales
- Interior - Hugo Begazo de Bedoya
- Justicia - Luis Enrique Jiménez
- Educación - Manuel Castillo Vera
- Salud - Luis Quiroz (se mantiene)
- Desarrollo Agrario y Riego - Felipe Meza
- Trabajo y Promoción del Empleo - Oscar Fernández (se mantiene)
- Producción - César Quispe Luján (se mantiene)
- Comercio Exterior y Turismo - José Reyes Llanos
- Energía y Minas - Angelo Alfaro Lombardi
- Transportes y Comunicaciones - Aldo Prieto (se mantiene)
- Vivienda, Construcción y Saneamiento - Wilder Sifuentes (se mantiene)
Lo que viene
Tras la juramentación, el Gabinete liderado por Hernando de Soto deberá solicitar el voto de confianza ante el Congreso de la República en los próximos días, conforme al procedimiento constitucional.
La atención está puesta en la orientación económica que marcará el Ejecutivo en los meses finales del gobierno de transición.