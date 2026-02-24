El presidente interino José María Balcázar toma juramento hoy a Denisse Miralles, quien asume la conducción del gabinete ministerial en medio de una jornada marcada por versiones sobre la no designación de Hernando de Soto.

La ceremonia se desarrolla en Palacio de Gobierno y marca el inicio de una nueva etapa en el actual gobierno de transición. Sin embargo, el último domingo 22 de febrero, el Despacho Presidencial confirmó oficialmente la designación de De Soto como jefe del gabinete, pero esto no se concretó, pese a que horas antes el mismo economista había confirmado en RPP que juraría como premier y que la ceremonia sería hoy en la tarde.

Gabinete Miralles

PCM - Denisse Miralles

- Denisse Miralles Cancillería - Hugo de Zela (se mantiene)

- Hugo de Zela (se mantiene) Defensa - Luis Enrique Arroyo Sánchez

- Luis Enrique Arroyo Sánchez Economía - Gerardo López Gonzales

- Gerardo López Gonzales Interior - Hugo Begazo de Bedoya

- Hugo Begazo de Bedoya Justicia - Luis Enrique Jiménez

- Luis Enrique Jiménez Educación - Manuel Castillo Vera

- Manuel Castillo Vera Salud - Luis Quiroz (se mantiene)

- Luis Quiroz (se mantiene) Desarrollo Agrario y Riego - Felipe Meza

- Felipe Meza Trabajo y Promoción del Empleo - Oscar Fernández (se mantiene)

- Oscar Fernández (se mantiene) Producción - César Quispe Luján (se mantiene)

- César Quispe Luján (se mantiene) Comercio Exterior y Turismo - José Reyes Llanos

- José Reyes Llanos Energía y Minas - Angelo Alfaro Lombardi

- Angelo Alfaro Lombardi Transportes y Comunicaciones - Aldo Prieto (se mantiene)

- Aldo Prieto (se mantiene) Vivienda, Construcción y Saneamiento - Wilder Sifuentes (se mantiene)

- Wilder Sifuentes (se mantiene)

Lo que viene

Tras la juramentación, el Gabinete liderado por Hernando de Soto deberá solicitar el voto de confianza ante el Congreso de la República en los próximos días, conforme al procedimiento constitucional.

La atención está puesta en la orientación económica que marcará el Ejecutivo en los meses finales del gobierno de transición.