El juicio oral contra el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo continúa esta mañana en lo que sería la última audiencia antes de la programación de la lectura de sentencia. El exmandatario es acusado de presuntamente haber recibido S/ 2,3 millones en coimas de consorcios vinculados a obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

En esta sesión, exponen sus alegatos finales las defensas del acusado y de dos empresas incluidas para un eventual pago de reparación civil: Astaldi e Incot, exsocias de Obrainsa e ICCGSA, respectivamente.

AUDIENCIA EN VIVO

Tiempo de alegatos y participación del acusado

Según lo determinado en la audiencia previa, cada defensa empresarial cuenta con un máximo de 15 minutos para sustentar sus posiciones. En el caso del expresidente, su abogado dispone de 1 hora y 50 minutos, el mismo tiempo otorgado al Ministerio Público, para presentar los argumentos de descargo.

Tras ello, Vizcarra podrá ejercer su defensa material, con una intervención directa de hasta 15 minutos ante el tribunal.

Fiscalía reitera pedido de 15 años de prisión

Durante la audiencia del jueves 13 de noviembre, el fiscal Germán Juárez Atoche, integrante del Equipo Especial Lava Jato, presentó sus alegatos finales y ratificó el pedido de 15 años de prisión para Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo propio. La tesis fiscal sostiene que el exgobernador habría recibido pagos ilícitos vinculados a adjudicaciones de obras regionales.

El Cuarto Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional informará, tras concluir la etapa de alegatos, la fecha oficial para la lectura de sentencia.